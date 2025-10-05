Son Mühür- Türk zeytincilik sektörü, 2024/25 sezonunda küresel pazarda önemli bir başarıya imza atarak ihracat rekoru kırdı. Türkiye, sofralık zeytin satışlarından elde ettiği döviz gelirini bir önceki sezona göre yüzde 22 oranında artırarak tam 255 milyon 310 bin dolarlık tarihi bir gelire ulaştı. Bu rakam, sektörün 250 milyon dolarlık başlangıç hedefini aşarak büyük bir gurur kaynağı oldu. Ülke genelinde 200 milyonu geçen zeytin ağacı varlığının verdiği bereketle, 2024/25 sezonunda üretilen 750 bin ton sofralık zeytin ile Türkiye, tarihinde ilk kez dünya birincisi olmayı başardı. Türk zeytinleri, bu bereketin neticesinde 117 farklı ülkenin sofrasına lezzet ve sağlık taşıdı.

Miktar ve gelirde çift başarı: Siyah ve yeşil zeytin yükselişte

İhracat performansı sadece döviz geliriyle sınırlı kalmadı. Miktar bazında da kayda değer bir başarı elde edilerek 100 bin 884 ton sofralık zeytin satışı gerçekleştirildi. Bu miktar, 2021/22 sezonundaki 109 bin tonluk en yüksek rekorun ardından, tarihteki en yüksek ikinci satış seviyesi olarak kayıtlara geçti. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Emre Uygun, ihracatın alt kalemlerindeki güçlü performansı detaylandırdı. Siyah zeytin ihracatı, yüzde 19'luk artışla 162 milyon dolardan 194 milyon dolara yükselirken, yeşil zeytin ihracatı ise yüzde 29'luk çarpıcı bir artışla 47,5 milyon dolardan 61,4 milyon dolara ulaştı. Başkan Uygun, elde edilen bu başarıyla hedeflerini aşmanın verdiği mutluluğu dile getirdi.

Gelecek sezon hedefi 300 milyon dolar

Zeytincilik sektörünün yeni hasat sezonuna yoğun bir tempoyla başladığını belirten Emre Uygun, 2025/26 sezonuna dair beklentileri de paylaştı. Uygun, sofralık zeytin rekoltesinin geçen sezona yakın bir seviyede gerçekleşmesini öngördüklerini ifade etti. Özellikle son günlerde etkili olan yağışların, zeytin rekoltesini ve ürün kalitesini olumlu yönde etkileyeceği inancını taşıdıklarını ekledi. Dünya fiyatlarındaki toparlanma eğilimlerinin de sektörü destekleyeceğini belirten Uygun, bu olumlu tablo ışığında 2025/26 sezonunda sofralık zeytin ihracatında çıtayı yükselterek 300 milyon dolarlık yeni bir rekor hedefine ulaşmayı amaçladıklarını açıkladı.

Pazar liderleri Almanya ve Irak oldu

2024/25 sezonunda Türk sofralık zeytinlerinin en çok rağbet gördüğü pazarlar belirlendi. Siyah zeytin ihracatında liderliği Almanya (49,7 milyon dolar) üstlenirken, onu yakından Irak (35,4 milyon dolar) ve Romanya (26,7 milyon dolar) takip etti. Yeşil zeytin ihracatında ise durum farklı bir seyir izledi. Bu kategoride Irak, 11,5 milyon dolar ile ilk sırada yer alırken, Almanya (11,3 milyon dolar) ve ABD (4,7 milyon dolar) önemli pazarlar olarak sıralamada yer aldı. Türkiye, coğrafi yakınlık ve kaliteli üretim avantajıyla bu pazarlardaki konumunu güçlendirmeye devam ediyor.