Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 15. haftasında Aliağa Petkimspor, evinde ağırladığı TOFAŞ’a 76-82 mağlup oldu. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada konuk ekip son periyottaki etkili oyunuyla galibiyete uzandı.

İlk periyot Petkimspor’un üstünlüğüyle başladı

Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu’nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan taraf ev sahibi ekip oldu. İlk periyodu 23-17 önde kapatan Petkimspor, tribün desteğini de arkasına alarak oyunun kontrolünü elinde tuttu.

Devrede denge sağlandı

İkinci periyotta vites artıran TOFAŞ, farkı eriterek devreye 40-39 önde girmeyi başardı. İki takımın da sert savunması ve hızlı hücumları, maçın temposunu üst seviyeye taşıdı.

Üçüncü periyot kırılma anı oldu

Karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde TOFAŞ oyunun kontrolünü ele aldı. Hücumda bulduğu sayılarla farkı açan Bursa temsilcisi, final periyoduna 65-53 üstün girdi.

Son bölümde geri dönüş yetmedi

Son periyotta Aliağa Petkimspor farkı kapatmak için baskıyı artırsa da TOFAŞ, kritik anlarda bulduğu sayılarla üstünlüğünü korudu ve parkeden 82-76 galip ayrıldı.

TOFAŞ 8. galibiyetini aldı

Bu sonuçla TOFAŞ ligdeki 8. galibiyetine ulaşırken, Aliağa Petkimspor 10. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Maçın öne çıkanları

Petkimspor’da Franke 15, Whittaker 14 ve Blumbergs 13 sayıyla öne çıkarken; TOFAŞ’ta Yiğitcan Saybir 20, Blazevic 18 ve John Floyd 11 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.