Çeşme Esnaf ve Sanatkârlar Odası’nın olağan genel kurulunda mevcut başkan Osman Rakıp Köfüncü, üyelerin desteğini alarak dördüncü kez başkanlığa seçildi. Yoğun katılımla gerçekleşen genel kurulda birlik, dayanışma ve demokrasi vurgusu öne çıktı.

Genel kurul Çakabey Kültür Merkezi’nde yapıldı

Çakabey Kültür Merkezi’nde düzenlenen genel kurula Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli’nin yanı sıra siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve çok sayıda oda üyesi katıldı. Salonun tamamen dolduğu toplantıda, yeni dönem için güçlü mesajlar verildi.

Raporlar oy birliğiyle kabul edildi

Toplantıda yönetim ve denetim kurullarına ait faaliyet raporları ile mali tablolar üyelerin onayına sunuldu. Tüm raporların oy birliğiyle kabul edilmesiyle birlikte, mevcut yönetim ve denetim kurulları ibra edildi.

Başkan Lal Denizli’den demokrasi vurgusu

Genel kurulda konuşan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, seçimlerin ve genel kurulların demokrasinin temel taşları olduğuna dikkat çekti. Belediye olarak esnaf odalarıyla iş birliğine önem verdiklerini belirten Denizli, Çeşme merkezinde başlayacak yeni kentsel tasarım uygulamaları hakkında da bilgi verdi.

Adaylar projelerini paylaştı

Başkanlık için yarışan adaylardan Erman Tınaz, şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışı hedeflediklerini belirtti. İbrahim Günen ise esnafın ihtiyaçlarına yönelik yeni hizmet modelleri ve projelerini üyelerle paylaştı.

“Bu odaya 20 yılımı verdim”

Mevcut başkan Osman Rakıp Köfüncü, görev süresi boyunca oda kaynaklarının şeffaf ve titizlikle kullanıldığını vurgulayarak, esnafın her alanda yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Köfüncü, esnaf teşkilatına uzun yıllardır emek verdiğini dile getirdi.

Sandıktan çıkan tablo

Yapılan oylamada 924 geçerli oy kullanıldı. Osman Rakıp Köfüncü 457 oy alarak yeniden başkanlığa seçildi. Rakip adaylardan Erman Tınaz 351 oy, İbrahim Günen ise 116 oy aldı.

Yeni yönetim belli oldu

Genel kurul sonrası belirlenen yeni yönetim ve denetim kurullarıyla birlikte Çeşme Esnaf ve Sanatkârlar Odası’nda yeni dönem resmen başladı.