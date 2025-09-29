Pınar Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi’nin 2025-2026 sezonuna istediği gibi bir başlangıç yapamadı. Yeşil-kırmızılı ekip, ligin ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Aliağa Petkimspor’a 85-73’lük skorla boyun eğdi. Bu sonuçla Karşıyaka, sezona mağlubiyetle giriş yaptı.

İlk yarıda kontrol Petkimspor’un

Müsabakaya istenilen sertlikte başlayamayan Karşıyaka, ilk yarıda rakibinin yüksek isabet yüzdesine karşılık veremedi.

Aliağa Petkimspor’un etkili hücumları sonucu fark açıldı. Karşıyaka, özellikle savunmada yaşadığı aksaklıklarla ilk yarıyı geri de kapattı.

İkinci yarıda mücadele yeterli olmadı

İkinci devrede daha sert ve bilinçli bir savunma yapan yeşil-kırmızılı ekip, farkı azaltmayı başarsa da bu çabası galibiyet için yeterli olmadı. Karşılaşmanın sonunda skor 85-73 olarak Petkimspor lehine tescillendi.

Beşok: “Planımızı sahaya yansıtamadık”

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Pınar Karşıyaka Başantrenörü Faruk Beşok, takımın maça agresif başlamakta zorlandığını vurguladı:

“Maça agresif ve sert başlamamız gerektiğinin bilincindeydik ve planımızı bu doğrultuda hazırlamıştık. Ancak ilk yarıda bu sertliği sahaya yansıtamadık.

Rakibimizin yüzdeli atışları sonucunda istemediğimiz bir fark oluştu. İkinci yarıda daha bilinçli ve agresif savunma yaparak farkı azalttık fakat bu çaba galibiyet için yeterli olmadı.”

Hedef eksikleri gidermek

Beşok, sözlerinin devamında önümüzdeki hafta oynayacakları maçlara odaklanacaklarını belirterek, “Hafta başından itibaren eksiklerimizi gidermek için çalışmalara devam edeceğiz. Önümüzdeki karşılaşmalarda daha iyi bir Karşıyaka izletmek için sahada olacağız” dedi.