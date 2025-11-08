Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde son iki maçını kazanarak form grafiğini yükselten Aliağa Petkimspor, yarın sahasında Esenler Erokspor’u konuk edecek. Aliağa temsilcisi, hem ligdeki galibiyet serisini sürdürmek hem de Avrupa dönüşü moralini korumak istiyor.

Maç Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu’nda

Karşılaşma, Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu’nda oynanacak ve hava atışı saat 15.30’da yapılacak. Ege ekibi, taraftarının desteğiyle bu sezon evinde oynadığı maçlarda başarılı sonuçlar almaya devam etmek istiyor.

Avrupa’da liderliğini korudu

Petkimspor, hafta içinde FIBA Europe Cup’ta deplasmanda çıktığı Romanya mücadelesinde CSM Corona Braşov’u mağlup ederek grubundaki liderliğini sürdürdü. Avrupa arenasında sergilediği etkili performansla dikkat çeken Aliağa temsilcisi, bu formunu Basketbol Süper Ligi’ne de taşımayı hedefliyor.

Süper Lig’de eşit tablo

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 6 maçta 3 galibiyet elde eden Petkimspor, aynı performansa sahip olan Esenler Erokspor ile karşı karşıya gelecek. Ligin yeni takımlarından Erokspor da 3 galibiyet ve 3 mağlubiyetle haftaya aynı puanla giriyor. Bu karşılaşma, iki ekip için de üst sıralara tırmanma adına kritik bir sınav niteliği taşıyor.

Taraftar desteğiyle kazanmak istiyor

Aliağa Petkimspor, son iki lig maçında aldığı galibiyetlerle moral bulurken, Erokspor karşısında da taraftar desteğini arkasına alarak serisini sürdürmek istiyor. Teknik ekibin, Avrupa dönüşü yorgunluğa karşı rotasyonlu bir kadro planladığı öğrenildi.

