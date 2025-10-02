FIBA Europe Cup’ta Türkiye’yi temsil edecek Aliağa Petkimspor, C Grubu’nda mücadele edecek. İzmir ekibi, Avrupa serüvenine 15 Ekim’de evinde CSM Corona Brasov karşısında başlayacak.

İlk deplasman ve devam eden maç programı

Aliağa Petkimspor, gruptaki ilk deplasman maçına 22 Ekim’de Petrolina AEK karşısında çıkacak. İzmir temsilcisi, üçüncü karşılaşmada 29 Ekim’de CSM CSU Oradea’yı ağırlayacak. Ardından 5 Kasım’da Brasov deplasmanına gidecek, 12 Kasım’da ise evinde Petrolina AEK’yi konuk edecek. Grup aşamasındaki son maç 19 Kasım’da Oradea deplasmanında oynanacak.

Hedef: Grup birinciliği ve ikinci tur

Aliağa Petkimspor, C Grubu’nu lider tamamlayarak doğrudan ikinci tura yükselmeyi hedefliyor. Ayrıca 10 gruptan en iyi 6 grup ikincisi de bir üst tura çıkma hakkı elde edecek. Geçtiğimiz sezon FIBA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna kadar yükselen İzmir ekibi, bu yıl Avrupa arenasında daha ileriye gitmeyi amaçlıyor