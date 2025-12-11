Son Mühür/ Merve Turan - Seferihisar Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, kuruluşunun ardından yoğun bir çalışma programı yürüterek AFAD tarafından düzenlenen Kentsel Arama Kurtarma akreditasyon sınavına katıldı. 9–10 Mayıs 2025 tarihlerinde yapılan sınavı başarıyla tamamlayan ekip, AFAD Akreditasyon Sertifikası almaya hak kazandı.

Bu başarıyla SAK, İzmir’de Buca Belediyesi ile birlikte AFAD akreditasyonuna sahip sınırlı sayıdaki belediye arama–kurtarma ekipleri arasında yer aldı.

Sertifika devlet protokolü tarafından takdim edildi

SAK ekibi, sertifikasını 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü kapsamında AFAD Başkanlığı binasında düzenlenen törende aldı. Sertifikalar; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve AFAD Başkanı, Ankara Valisi Ali Hamza Pehlivan tarafından takdim edildi.

Törende yıl içerisinde akreditasyon almaya hak kazanan toplam 284 Ağır, Orta ve Hafif Seviye Kentsel Arama Kurtarma Ekibine sertifika ve PEC belgeleri verildi. Ayrıca AFAD Destek Gönüllüsü projesi kapsamında eğitimlerini tamamlayan yaklaşık 16 bin gönüllüye kimlik kartları dağıtıldı.

Akredite ekip sayısında büyük artış

AFAD’ın paylaştığı verilere göre; 2023 yılında 155 olan akredite ekip sayısı, 2025 yılı sonunda 670’e ulaştı. Yürütülen çalışmalar kapsamında Türkiye genelinde 4 milyon akredite destek gönüllüsünün sisteme dahil edilmesi hedefleniyor.

“Afet hazırlığında kararlılığımız sürüyor”

Seferihisar Belediyesi yetkilileri, afetlere hazırlık, hızlı müdahale ve toplum güvenliğini önceleyen çalışmaların aynı kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.