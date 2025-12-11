Son Mühür/ Beste Temel - İzmir Oda Orkestrası, farklı disiplinlerden sanatçıları ve geniş repertuvarı İzmirlilerle buluşturmaya devam ediyor. Orkestra son olarak dünyaca tanınan İspanyol klarnet sanatçısı Pablo Barragán ile ASSM sahnesinde konser verdi. Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği programda Barragán, solo ve oda müziği alanındaki uluslararası kariyerini yansıtan güçlü bir performans sergiledi. İzmir Oda Orkestrası ile uyumu salonu dolduran dinleyicilerden tam not aldı.

Zengin repertuvar sanatseverlerden ilgi gördü

Konserde Manuel de Falla’nın Ateş Ritüeli Dansı, Béla Bartók’un Romen Halk Dansları, Felix Mendelssohn’un yaylı çalgılar için 7. Senfonisi ve Leonard Bernstein’ın klarnet, yaylı çalgılar ve vibrafon için sonatı seslendirildi. Etkinlik, hem repertuvar çeşitliliği hem de icra kalitesiyle sanatseverlerden büyük beğeni topladı.

Barragán’ın kariyeri dünya sahnelerine uzanıyor

İspanyol klarnet sanatçısı Pablo Barragán, müzik kariyerine Batı–Doğu Divan Orkestrası’nda başladı. Daha sonra oda müziği alanında uluslararası bir solist olarak kariyerini sürdürerek Avrupa’nın prestijli sahnelerinde yer aldı.