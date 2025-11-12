Son Mühür- Güzelbahçe Belediyesi Meclis Üyesi ve eski İlçe Başkanı Çağlayan Bilgen, yaklaşık yedi buçuk aydır sürdürdüğü kişisel protestosunu Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’in tahliyesi üzerine sonlandırdı. CHP’li yerel yönetimler üzerindeki yargı ve iktidar baskısını protesto etmek amacıyla 1 Nisan 2025 tarihinde, 40 yıl aradan sonra sakal bırakmaya başlayan Bilgen, bu eyleminin amacına ulaştığını belirtti.

Bilgen, bu süre zarfında kendisine yöneltilen sorulara, sakalını protesto amacıyla uzattığını söyleyerek yanıt verdiğini anlattı. Bilgen, “İnsanlara kendi alanımda bir farkındalık yarattım. 7.5 ay sonra gelen tahliye haberini duyunca kestim. Darısı diğer belediye başkanlarımıza ve tutuklu gazetecilere,” şeklinde konuştu.

Sosyal medyadan duyuru: "Darısı diğer mahkumlarımızın başına"

Sakal kesme eyleminin sona erdiğini sosyal medya hesabından da duyuran Bilgen, paylaştığı açıklamada, “Belediye başkanlarının, meclis üyelerinin ve gazetecilerin birer birer tutuklanıp zindanlara atılmasını protesto etmek için 1 Nisan 2025 (7.5 ay) tarihinde uzatmaya başladığım sakalımı, Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’in tahliye edilmesi ve özgürlüğüne kavuşması üzerine kestim,” ifadelerine yer verdi. Bilgen, açıklamasını "Darısı diğer mahkumlarımızın başına” temennisiyle bitirdi.

Esenyurt Belediye Başkanı’nın dava süreci devam ediyor

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, 30 Ekim 2024’te "Kent Uzlaşısı" soruşturması kapsamında gerçekleştirilen bir şafak operasyonuyla gözaltına alınmış ve aynı gün tutuklanarak görevine kayyum atanmıştı.

Yargılandığı davada mahkeme, Özer’in tahliyesine karar verirken, duruşmayı 23 Ocak 2026 tarihine erteledi. Mahkeme, Özer hakkındaki İstanbul dışına çıkmama yasağının kaldırılmasına hükmetse de, "yurt dışı çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol tedbirinin ise devamına karar verdi. Tahliye kararıyla birlikte Özer, özgürlüğüne kavuşmuş oldu.