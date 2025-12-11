İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı dönemi öncesinde halk sağlığını tehdit eden sahte ve kaçak alkol üretimi ile yasadışı ticaretin önlenmesine yönelik kapsamlı bir operasyon zinciri yürüttü. Karabağlar ve Torbalı merkezli baskınlar dahil olmak üzere, kent genelinde gerçekleştirilen 68 ayrı operasyonda tonlarca kaçak ürün ele geçirilirken, 86 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı ve 4 kişi tutuklandı. Yapılan bu çalışmalarla devletin yaklaşık 15 milyon TL'lik vergi kaybının önüne geçildi.

Merdiven altı imalathaneler deşifre edildi: Karabağlar ve Torbalı operasyonları

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, özellikle yılbaşı kutlamaları öncesinde piyasaya sürülmek üzere hazırlanan sahte ve kaçak alkolün üretimini ve dağıtımını engellemek amacıyla çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bu kapsamda Karabağlar ve Torbalı ilçelerinde tespit edilen merdiven altı imalathaneler ile yasadışı ürün satışı yapan bir iş yerine eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Gerçekleştirilen bu kritik operasyonlarda, piyasaya sürülmeye hazır halde 650 litre sahte/kaçak içki ve 640 litre taklit etiketli etil alkol ele geçirilerek halk sağlığına yönelik büyük bir tehdit bertaraf edilmiş oldu.

Kent genelinde geniş çaplı harekat: 86 şüpheliye adli işlem

Karabağlar ve Torbalı operasyonlarının yanı sıra, Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda yılbaşına kısa bir süre kala yürütülen kapsamlı çalışmalar çerçevesinde, kent genelinde toplam 68 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Bu geniş çaplı denetim ve operasyonlar neticesinde, kaçakçılık faaliyetlerine karıştığı tespit edilen 86 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturmalar sonucunda, bu şüphelilerden 4 kişinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

Ekiplerin kent genelindeki denetim ve baskınlarında sadece alkol değil, aynı zamanda yasadışı tütün ve elektronik cihazlar da dahil olmak üzere tonlarca kaçak ürün ele geçirildi.

Ele geçirilen malzeme dökümü: Milyonluk kaçakçılık zinciri

Polis ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda ele geçirilen kaçak ürünlerin miktarı, kaçakçılık faaliyetlerinin ne denli büyük bir zincir oluşturduğunu gözler önüne serdi:

8.3 ton (8 bin 300 litre) etil alkol

930 şişe/litre sahte içki

5 adet içki yapımında kullanılan aroma maddesi

494 bin 560 adet doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı)

84 bin 400 adet boş makaron

5 bin 454 paket gümrük kaçağı sigara

873 adet puro

351 kilogram kaçak tütün

806 adet sahte ilaç

497 adet elektronik sigara cihazı

Yapılan çalışmalar neticesinde, ele geçirilen bu kaçak ürünler sayesinde devletin kasasında oluşması muhtemel yaklaşık 15 milyon TL'lik vergi kaybının da önüne geçilmiş olduğu belirtildi.