İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, 2025 yılı Ocak–Ağustos döneminde Aliağa Limanları’nda elleçlenen net ton miktarının 60 milyon 7 bin 782 tona ulaştığını açıkladı. Gemi uğrakları artarken, konteyner trafiğinde düşüş yaşandı.

Net ton ve gemi uğraklarında artış

Başkan Şimşek, “2025’in ilk sekiz ayında elleçlenen net ton miktarı 60 milyon 7 bin 782 ton oldu. Geçen yıl aynı dönemde 57 milyon 787 bin 300 ton olarak gerçekleşmişti. Böylece yüzde 3,84 artış sağlanmış oldu. Aliağa net tonda liderliğini sürdürüyor” dedi.

Aynı dönemde toplam gross ton elleçleme miktarı 79 milyon 284 bin 921 ton olarak gerçekleşti ve geçen yıla göre yüzde 0,6 artış kaydedildi. Bu rakamlarla Aliağa Limanları, toplam gross ton elleçlemede Kocaeli’nin ardından ikinci sırada yer aldı.

2025 Ocak–Ağustos döneminde limanlara 4 bin 163 gemi uğrak yaptı. Geçen yıl bu sayı 4 bin 98 idi ve böylece yüzde 1,58 artış kaydedildi.

Konteyner trafiğinde düşüş

TEU bazlı konteyner trafiği toplam 1 milyon 191 bin 824 TEU olarak kaydedildi. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,43 azalış görüldü. Bu rakamla Aliağa Limanları, konteyner trafiğinde Türkiye genelinde beşinci sırada yer aldı.

Yükleme ve boşaltmada liderlik sürüyor

Şimşek, yükleme ve boşaltma rakamlarını şöyle paylaştı:

Yükleme net ton: 24 milyon 361 bin 518 ton (yüzde 4,71 artış)

Boşaltma net ton: 35 milyon 646 bin 264 ton (yüzde 3,25 artış)

“Bu veriler, Aliağa Limanları’nın güçlü altyapısı ve artan kapasitesi ile Türkiye’nin lider limanı konumunu kararlılıkla sürdürdüğünü gösteriyor” ifadelerini kullandı.