İzmir’in Buca ilçesinde mobilya atıklarının birikmiş olduğu alanda çıkan yangın, bir iş yerinin tamamen kullanılmaz hale gelmesine yol açtı. İşletme sahibi, olayın sorumluluğunu Buca Belediyesi’ne yükledi.

Buca’da gece yarısı yangını

Seyhan Mahallesi’ndeki sanayi sitesinde gece saat 02.00 civarında mobilya atıklarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Sünger, kumaş ve suntadan oluşan atıklar kısa sürede alev alarak, yakınındaki mobilya yedek parçaları bulunan bir iş yerine sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle saatler sonra kontrol altına alınırken, can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Ancak alevlerin etkisiyle iş yeri tamamen kullanılamaz hale geldi. Yetkililer, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.

İşletme sahibinden belediyeye suçlama

Dükkanın yanmasıyla yaklaşık 30 milyon liralık zarar oluştuğunu belirten iş yeri sahibi Fatih Türker, belediyeyi ihmalle suçladı. Türker, “Dükkanımızdaki tüm hammaddeler, mobilya rayları, menteşeler ve ambalaj malzemeleri tamamen yandı. Belediyeye defalarca başvurduk ama ilgilenilmedi. Çöplerin toplanmaması nedeniyle çıkan yangının bütün zararını biz üstlendik. Bu olayın tek sorumlusu Buca Belediyesi” ifadelerini kullandı.

Türker, atıkların bir süredir toplanmadığını ve daha önce bu alanın otopark olarak kullanıldığını da sözlerine ekledi. “Otopark uygulaması kaldırıldığından beri insanlar çöp ve molozlarını buraya atıyor. Belediyenin grev ve protestoları nedeniyle çöplerin birikmesi, yangının tetikleyicisiydi” dedi.

Yangının etkileri ve esnafın tepkisi

Yangın sırasında iş yerinin çatısındaki ofis bölümü tamamen zarar gördü. İşletme çalışanı Ahmetcan Çakın, yangının etkilerini anlatarak, “Elektrik ana hattı, makineler ve ofisler tamamen yanmış durumda. Siparişlerimiz aksamış durumda, işimiz durdu. Mobilya atıkları çok kolay tutuşuyor; bir kıvılcım bile büyük yangına sebep olabilirdi” diye konuştu.

Çakın, yangının önlenebilir olduğunu belirterek, “Daha önce uyarılarımızı yaptık. Bu alan bir hastalık ve yangın riski kaynağıydı. Ancak belediyenin ilgisizliği sonucu beklenen felaket gerçekleşti” dedi