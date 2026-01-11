Kahramanmaraş İstiklalspor deplasmanına umutla çıkan Aliağa Futbol, sahadan 2-0’lık yenilgiyle ayrıldı. Son 3 lig maçında galibiyet alamayan İzmir temsilcisi, devre arasını 31 puanla tamamladı. İstiklalspor mağlubiyetiyle birlikte zirve hedefiyle arasındaki puan farkı da açıldı.

Deplasman kabusu sürüyor

Sarı-siyahlı ekip, son 5 deplasman karşılaşmasında galibiyet elde edemedi. Aliağa Futbol, dış sahada son galibiyetini 1461 Trabzon karşısında 3-0’lık skorla aldı. Bu maçın ardından Arnavutköy Belediyespor’a 1-0, Menemen FK’ya 2-1, Kahramanmaraş İstiklalspor’a 2-0 mağlup oldu. Isparta 32 Spor ile 1-1 berabere kalan Aliağa temsilcisi, Bursaspor karşısında ise sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı.

Sırada kupada Samsunspor var

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu’nda mücadele eden Aliağa Futbol, 2’nci hafta maçında 14 Ocak Çarşamba günü Süper Lig temsilcisi Samsunspor’u sahasında ağırlayacak.