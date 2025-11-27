Son Mühür/ Emine Kulak- 2023 yılında rezerv yapı alanı ilan edilmesinin ardından tartışmaların bitmek bilmediği İzmir Karabağlar’ın Esentepe Mahallesi’nde yurttaşların mağduriyeti sürüyor.

Yaklaşık 7 hektarlık bölgeyi kapsayan kentsel dönüşüm projesi, mahkeme süreçleri ve uygulamalardaki belirsizlikler nedeniyle adeta çıkmaza girdi. Mahalle sakinleri, yetkisiz bir firmanın dönüşüm sürecinde görevlendirilmeye çalışıldığını belirterek tepkilerini dile getirdi.

MAHKEME İPTAL ETTİ, ÜST MAHKEME BOZDU, PLAN YENİDEN ASKIDA

Esentepe’de rezerv alan ilanına karşı daha önce açılan davalarda mahalleliler iptal kararı almıştı. Ancak üst mahkemenin kararı bozması üzerine 2025 Temmuz ayında imar planı yeniden askıya çıkarıldı. Buna rağmen yurttaşlar, süreçte ciddi usulsüzlükler olduğunu savunuyor.

“EMLAKÇI FİRMA ÜZERİNDEN BASKI KURUYORLAR”

Mahalle sakini Makbule Öztürk, yaşananları şu sözlerle anlattı:

“Uzun süredir bir karmaşa hâkim. ‘Yetkili firma’ denilerek bizi imza vermeye zorluyorlar. Ancak bu firma bir inşaat firması değil, emlakçı. Adı TÜRK MAL. Belediyenin bu firmanın arkasında durması, üstelik şişirilmiş ve sahte evraklarla işlem yapılması bizi mağdur ediyor.”

Öztürk, söz konusu firmanın ruhsatı, geçmiş referansı veya vergi kaydı olmadığını, buna rağmen 7 hektarlık alan için görevlendirilmiş gibi davranıldığını söyledi. “Böyle bir firmaya kentsel dönüşüm verilmesi usulsüzdür” dedi.

“NOTER GETİRİP VEKALET ALMAYA ÇALIŞIYORLAR”

Mahalle sakinlerinin en büyük şikâyetlerinden biri de verilen vekaletnameler.

Öztürk, Karşıyaka 2. Noter’in mahalleye getirilerek yurttaşlardan vekalet toplandığını aktardı:

“Vekaletlerde ‘istediğim zaman mülkü alırım’ gibi ifadeler var. Aynı gün sözleşme veriliyor ama sözleşmenin altında bu emlak firmasının kaşesi bulunuyor. Mahkeme nezdinde hiçbir geçerliliği olmayan bir kağıt. Sözleşme geçersizse bu vekalet neden alınıyor?”

DEVLET KURUMLARINDAN ÇELİŞKİLİ CEVAPLAR

Mahalle sakini Makbule Öztürk, belediyenin firma yetkilendirildi dediğini ancak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan aksi yönde yanıt aldıklarını belirtiyor.

“Bakanlık hiçbir firmanın yetkilendirilmediğini söyledi. Devlet ‘yok’ diyor, belediye ve muhtar ‘var’ diyor. Bu nasıl çelişki?” diyen Öztürk, resmi yetki belgesi talep ettiklerinde herhangi bir evrak verilmediğini ifade etti.

“İMZA VERMEZSEN ARSANI SATARLAR” KORKUTMASI

Öztürk, bazı mahalle sakinlerinin ‘imza vermezsen arsanı satarlar’ gibi söylemlerle korkutulduğunu belirterek, “Mülkiyet hakkı kanunlarla korunur. Böyle bir şeyin mümkün olmadığını bilmeyen vatandaşlar korkuyor” dedi.

Daha önce Esentepe rezerv alanına ilişkin 7 farklı davayı kazandıklarını hatırlatan Öztürk, istinaf sürecinde bilirkişi raporunun da dikkate alındığını ancak hukuki sürecin halen devam ettiğini söyledi. Avukatlarının Danıştay sürecine gidileceğini ifade ettiğini belirtti.

“DEVLETİN FİRMASI MI KALMADI DA EMLAKÇIYA KALDIK?”

Öztürk, rezerv alan ilanının yürürlüğe girmesi halinde Bakanlığın resmi bir firma göndermesi gerektiğini vurgulayarak şunları söyleyerek, “Bizim anlaşma yapmamız gereken devletin belirlediği firma olmalı. Devletin firması bitti de biz emlakçıya mı kaldık? “ dedi.

“ESENTEPE DEĞERLİ BİR BÖLGE, BU YÜZDEN GÖZÜ DOYMAYANLAR VAR”

Mahallenin jeolojik yapısının sağlam olduğunu belirten Öztürk, bölgenin deniz manzarası ve tatil beldelerine yakınlığı nedeniyle dikkat çektiğini söyleyerek, “Burası köhne bir yer olsaydı kimse dönüp bakmazdı” diye konuştu.

“GEREKİRSE ANKARA’YA DA GİDERİZ”

Mahalle halkının mücadeleyi büyüteceğini söyleyen Öztürk, gerekirse siyasi partilere ve insan hakları kurumlarına başvuracaklarını ifade ederek,“CHP İzmir İl Başkanlığı’na gideceğiz. Gerekirse Manisa’da Özgür Özel’in eczanesine gideceğiz. Gerekirse İnsan Hakları’na gideceğiz. Bu mücadeleyi bırakmayacağız” şeklinde ifadeye yer verdi.