Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Kasım ayı ikinci oturumu, Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın yokluğunda Başkanvekili Zafer Levent yönetiminde gerçekleştirildi. Toplantıda başkanlıktan gelen önergeler ile komisyon raporları ele alındı.

KONAK’TAKİ OTOPARK ALANI İŞLETME HAKKI İZELMAN’A DEVREDİLECEK

Toplantının gündeminde, Konak ilçesi Kasaphızır Mahallesi’nde bulunan bir otoparkın işletme hakkına ilişkin önerge öne çıktı. Önergeye göre, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda Bölgesel Otopark Alanı olarak belirlenen ve mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait 334 ada, 3 parseldeki 324 metrekarelik otopark alanının, otopark gelirinin yüzde 30’u bedel ile beş yıllığına İZELMAN A.Ş.’ye devredilmesi planlanıyor. Konuya ilişkin protokolün değerlendirilmesi için önerge, meclis üyelerinin oy birliğiyle bütçe ve hukuk komisyonlarına havale edildi. Komisyon incelemesinin ardından konu, ilerleyen oturumlarda yeniden meclis gündemine gelecek.

ESHOT’UN BORÇLANMASI ‘ACİL’ KAYDIYLA KOMİSYONA GÖNDERİLDİ

Başkanlık makamından gelen diğer önergeler de mecliste ele alındı. Antalya Büyükşehir Belediyesi envanterinden İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis edilmesi planlanan 3 adet deniz otobüsü önergesi, hukuk ve bütçe komisyonlarına sevk edildi.

K PLANI DÜZENLEMESİ MECLİS’TE

Ayrıca, iptal edilen K Planı kararının etkilerini minimum düzeyde tutmak amacıyla, inşaat süreci başlayan veya yarım kalan yapılar için tamamlayıcı düzenleme meclis gündemine geldi ve ilgili madde imar komisyonuna gönderildi.

ESHOT’un 1 milyar 840 milyon TL’lik borçlanma talebi ise “acil” kaydıyla plan ve bütçe komisyonuna havale edildi.

Toplantıda, Torbalı, Ödemiş, Bergama, Dikili, Kiraz, Bayındır, Selçuk, Kınık ve Beydağ belediyelerinin bütçeleri ise oybirliğiyle kabul edildi.