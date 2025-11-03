TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta zirve takibini sürdüren Aliağa Futbol, deplasmanda Arnavutköy Belediyespor’a 1-0 mağlup olarak üç maçlık galibiyet serisini sonlandırdı.

Zirve yarışında önemli bir avantajı kaçıran İzmir ekibi, 22 puanda kalarak lider Mardin 1969 ile arasındaki farkı kapatma şansını değerlendiremedi.

Zirveyle fark 4 puana çıktı

Liderin puan kaybettiği haftada sahadan eli boş dönen sarı-siyahlılar, 3 puanlık farkı 1’e indirme fırsatını kaçırdı.

Bu sonuçla Aliağa Futbol’un zirveyle arasındaki fark 4 puana yükseldi. Teknik heyet, takımın yeniden çıkışa geçmesi için hafta boyunca moral ve motivasyon çalışmaları planlıyor.

Üçüncü mağlubiyet yine 1-0’lık skorla

Sezonun üçüncü yenilgisini alan Aliağa temsilcisi, bu mağlubiyetlerin tamamını deplasmanda ve aynı skorla (1-0) yaşadı.

Arnavutköy mücadelesine kadar son üç maçta 14 gol atan, yalnızca 1 gol yiyen İzmir ekibi, bu kez skor üretmekte zorlandı.

Savunma istatistikleri dikkat çekiyor

Bu sezon kalesinde yalnızca 7 gol gören Aliağa Futbol, 10 maç sonunda ligin en az gol yiyen iki takımından biri konumunda.

Defans hattının genel performansı beğenilse de teknik direktör, hücum hattındaki verimliliğin istikrarlı hale gelmesi gerektiğini vurguladı.

Gözler Adanaspor karşılaşmasında

Sarı-siyahlılar, hafta sonu sahasında düşme hattındaki Adanaspor’u ağırlayacak. Taraftarın büyük ilgi göstermesi beklenen maçta Aliağa Futbol’un hedefi, hem moral bulmak hem de zirve yarışına yeniden dahil olmak olacak.

Veli Çetin cezalı

Arnavutköy karşılaşmasında gördüğü sarı kartla ceza sınırını aşan Veli Çetin, Adanaspor mücadelesinde forma giyemeyecek. Savunmadaki bu eksiklik, teknik ekibin yeni kadro planlamasında belirleyici olacak.