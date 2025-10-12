Süper Lig’de milli araya 16 puanla üçüncü sırada giren Göztepe, Bulgar teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde büyük bir çıkış yakaladı. Sarı-kırmızılı ekibin 2023-2024 sezonunun 13’üncü haftasında göreve başlayan tecrübeli teknik adam, kısa sürede takımı dönüştürdü. İlk sezonunda Göztepe’yi Süper Lig’e taşıyan Stoilov, üst ligde de istikrarını sürdürdü.

Avrupa hedefi ve kupada tarihi başarı

Süper Lig’deki ilk yılında Avrupa hedefi koyan Stoilov, 2024-2025 sezonunu Göztepe’yi 8’inci sırada tamamlayarak başarıyla noktaladı. Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 50 yıl aradan sonra yarı finale yükselen Göztepe, teknik direktör Stoilov ile tarihî bir başarıya imza attı. 2025-2026 sezonuna da hızlı bir giriş yapan deneyimli çalıştırıcı, takımını ilk 8 maçta yenilgi görmeden milli araya taşıdı.

Savunmada etkileyici performans

Milli araya 4 galibiyet ve 4 beraberlikle giren Göztepe, 16 puan toplarken ligin en az gol yiyen takımlarından biri oldu. Disiplinli savunma anlayışıyla dikkat çeken Stoilov, sarı-kırmızılı ekibi Avrupa’nın en etkili defans yapan ekipleri arasına soktu. 58 yaşındaki teknik adam, 74 maçta yakaladığı 1.81 puan ortalamasıyla istikrarını kanıtladı.

Genç yeteneklere yatırım

Stoilov’un bir diğer önceliği genç futbolcuların gelişimi oldu. Alman ekibi Leipzig’e rekor bonservis bedeliyle transfer olan Romulo’nun kariyer gelişiminde önemli rol oynayan Stoilov, U19’dan A takıma dahil edilen Nijeryalı orta saha Anthony Dennis gibi isimlerle kulübün altyapı misyonunu da güçlendirdi.