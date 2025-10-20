TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta son haftaların formda takımı Aliağa FK, deplasmanda 1461 Trabzon’u 3-0 mağlup ederek çıkışını sürdürdü. İzmir ekibi, bu galibiyetle birlikte üst üste ikinci zaferini elde etti.

Önceki hafta evinde Adanaspor’u 8-1 gibi tarihi bir skorla geçen sarı-siyahlılar, Trabzon galibiyetiyle birlikte puanını 19’a yükseltti.

Aliağa FK, aldığı bu sonuçla ligde 4’üncü sıraya yerleşti ve lider Mardin 1969 Spor’la arasındaki farkı 3 puana indirdi.

Çetin: “Zirve için mücadelemiz yeni başlıyor”

Teknik direktör Polat Çetin, takımının performansından memnun olduğunu belirterek galibiyet serisinin önemine dikkat çekti.

“Son 5 maçta 4. galibiyetimizi aldık. Bu seride yalnızca 1 beraberliğimiz var. Oyuncularımın özverisinden son derece mutluyum. Bu süreç bizim için çok kritik. Galibiyetlerimize devam edip zirve için daha da iddialı hale gelmek istiyoruz.”

Çetin, takımın moralinin yüksek olduğunu ve futbolcuların sahada gösterdiği mücadeleyle taraftarlara umut verdiğini de sözlerine ekledi.

Evinde yenilgi yüzü görmüyor

Aliağa FK, bu hafta düşme hattında yer alan Yeni Mersin İdmanyurdu’nu konuk edecek. Sezon başından bu yana sahasında bileği bükülmeyen sarı-siyahlılar, İzmir’de oynadığı tüm maçlarda üstün performans sergileyerek rakiplerine gözdağı veriyor.

Taraftar desteğini arkasına alan Aliağa ekibi, seriyi üç maça çıkararak liderlik yarışında iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor.

Zirve hesapları başladı

Ligin 4’üncü sırasına yükselen Aliağa FK, hem hücum gücü hem de istikrarlı oyunuyla dikkat çekiyor. Son iki maçta toplam 11 gol atan İzmir temsilcisi, averajını da yükselterek zirve yarışında önemli bir avantaj elde etti.

Aliağa ekibinin hedefi, sezonun ilk yarısını ilk üç içinde tamamlayarak şampiyonluk mücadelesini sürdürmek.