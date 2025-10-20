AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından CHP’nin tutumunu eleştirdi. İnan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP’nin yaklaşımının şaşırtıcı olmadığını belirterek, “Patagonya’daki seçimlerden bile medet umanlar, şimdi de Yavru Vatan’ın iradesini istismar etmeye çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs meselesinde “Bağımsızlık” vurgusu

İnan, Kıbrıs konusunun manipülasyon ve siyasi hesaplara alet edilmemesi gerektiğini söyledi. “Kıbrıs’ın geleceğiyle oynayanlar ve Türk milletinin dış politikadaki kararlılığını sorgulayanlar bilsin ki, geçmişte Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik eleştirilerde bulunanlar, bugün de her yurt dışı ziyaretinde Türkiye’yi değil, Türkiye karşıtlarını memnun etmeyi siyaset sanmaktadır” dedi.

Dış politika eleştirisi

AK Parti Genel Sekreteri, yabancı ülkelerde Türkiye aleyhine yapılan açıklamalara tepki göstererek, “Siyaset, Türkiye’yi karalamak yerine milletin yanında durularak yapılmalıdır. İsrail yanlısı, darbe yanlısı muhalefetleri destekleyenler ve Gazze’de yaşanan insani krize rağmen yanlış pozisyon alanlar, bugün dış politikada Türkiye’ye saldırmayı sürdürüyor. Bu anlayışın Türkiye ve KKTC ilişkilerinde söz hakkı olamaz” ifadelerini kullandı.

Türkiye ve KKTC’nin birliği

İnan, sözlerini Türkiye ve KKTC’nin birlik ve beraberliğini vurgulayarak tamamladı: “Kıbrıs denilince akla bağımsızlık gelmelidir. Sahte diplomalarla kendini yetiştirenler ve gayrimeşru bir genel başkanlıkla millete yön çizmeye çalışanlar, Türkiye ve KKTC’nin birliğini bozamaz. Dün olduğu gibi bugün de bu birliğe göz diken anlayışlara karşı dimdik durmaya devam edeceğiz.”