Son Mühür/ Beste Temel- İzmir, 5 Şubat Perşembe günü etkisini göstermesi beklenen ekstrem hava koşullarına karşı savunma hattını güçlendiriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün şiddetli sağanak, fırtına ve deniz seviyesindeki geçici yükselme (deniz kabarması) uyarılarının ardından İZSU Genel Müdürlüğü, kentin dört bir yanında saha operasyonlarını sıkılaştırdı. Olası su taşkınlarını önlemek ve ulaşımda yaşanabilecek aksamaların önüne geçmek amacıyla yürütülen hummalı çalışmalar, stratejik noktalarda yoğunlaşmış durumda.

Kıyı hattında deniz yükselmesi riski kontrol altında

Hava tahmin raporlarında özellikle deniz kotuna yakın bölgeler için "deniz kabarması" uyarısının yapılması, tahliye sistemlerinin performansını kritik hale getirdi. Şiddetli lodosla birlikte deniz seviyesinin yükselmesi durumunda yağmur sularının deşarj edilmesinde yaşanabilecek zorlukları öngören ekipler, kıyı şeridindeki terfi istasyonlarını ve deşarj noktalarını tek tek elden geçiriyor. Deniz suyunun karaya geri basmasını engellemek ve hatlardaki akışın sürekliliğini sağlamak adına mekanik kontroller en üst seviyeye çıkarıldı.

Dere yatakları ve ızgaralarda geniş kapsamlı temizlik seferberliği

İzmir’in Ocak ayında aldığı ve son 88 yılın ortalamalarını geride bırakan rekor yağışlar, altyapı sistemlerindeki yükü artırmıştı. Metrekareye düşen 223,7 kilogramlık yağışın ardından toprağın suya doyduğu kentte, İZSU ekipleri yeni bir taşkın riskine izin vermemek için dere yataklarında ve kanalizasyon hatlarında temizlik seferberliği başlattı. Su akışına direnç oluşturan bitki örtüsü, rüsubat ve evsel atıklar iş makineleriyle temizlenirken; cadde ve sokaklardaki yağmur suyu ızgaraları, suların hızla yeraltı sistemine iletilmesi için açık tutuluyor.,

Kritik noktalarda koordineli müdahale stratejisi

Geçmiş yıllarda su birikintisi yaşandığı tespit edilen hassas noktalar, operasyonun merkez üssü haline getirildi. İZSU, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin diğer tüm hizmet birimleriyle entegre bir kriz yönetim planı uyguluyor. Yağışın başladığı andan itibaren sahadaki ekiplerin hızlı aksiyon alabilmesi için iletişim ağları güncellenirken, lojistik destek ve teknik personel kapasitesi en yüksek seviyede tutuluyor. Vatandaşlardan gelebilecek her türlü ihbara anında yanıt vermek adına mobil ekipler stratejik kavşak ve bölgelerde konuşlandırıldı.

Modern şehircilik anlayışıyla altyapı denetimi

İzmir altyapısının zorlu testlerden geçtiği bu süreçte, İZSU’nun gerçekleştirdiği önleyici bakım faaliyetleri sadece temizlikle sınırlı kalmıyor. Akıllı şebeke izleme sistemleri ve saha verileri ışığında, sistemin en zayıf halkaları güçlendirilerek fırtınanın kent yaşamı üzerindeki etkilerinin minimize edilmesi hedefleniyor. Perşembe günü etkili olacak yağış periyodu boyunca, İzmir’in her mahallesinde kesintisiz bir denetim mekanizması işletilerek halkın güvenliğinin sağlanması amaçlanıyor.

