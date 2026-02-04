Son Mühür/ Seçil Ünlü- ‘Deprem-Hukuk Davaları’ konulu Bölge Adliye Mahkemesi kararlarının Yargıtay içtihatlarına uyumunun ele alındığı çalıştayın ikincisi, İzmir’de düzenlenen açılış töreniyle başladı.

Törene Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez’in yanı sıra İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ve yargı camiasından çok sayıda üst düzey isim katıldı.

“Amaç hukuki güvenilirliği ve yargıya güveni artırmak”

Açılış konuşmasında çalıştayların amacına değinen Yargıtay Başkanı Kerkez, bölge adliye mahkemeleriyle doğrudan temas kurarak kararlar konusunda ortak bir anlayış geliştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Kerkez, Yargıtay uygulamalarının istinaf mahkemelerine birinci elden aktarılmasının önemine vurgu yaparak, bu uyumun vatandaşlar açısından hukuki güvenilirliği güçlendireceğini söyledi.

Kasım ayında yine İzmir’de Kadastro ve Orman Hukuku konulu ilk çalıştayın gerçekleştirildiğini hatırlatan Kerkez, tüm Yargıtay dairelerinin konu bazlı olarak benzer çalışmaları sürdürmeyi planladığını dile getirdi.

“Depremde yaşanan her acı ayrı bir dosyaya dönüştü”

Deprem davalarının yargı sistemi açısından özel bir yere sahip olduğunu belirten Kerkez, “Ülke olarak ‘100 yılın felaketi’ olarak adlandırılan çok büyük bir deprem yaşadık.

Ben de Hataylı biri olarak bu acıyı yakından yaşayanlardanım. Yaşanan her kayıp, her mağduriyet ayrı bir dava dosyası haline geldi. Bugün binlerce, on binlerce deprem dosyası yargımızın önünde” dedi.

Aynı olaylara aynı karar vurgusu

Deprem dosyalarında karar birliğinin zorunlu olduğunun altını çizen Kerkez, ilk derece mahkemeleri, bölge adliye mahkemeleri ve Yargıtay arasında tam bir uyum hedeflediklerini belirtti.

Çalıştayın ana sloganının “Aynı olaylara aynı kararlar” olduğunu ifade eden Kerkez, bunun özellikle deprem mağdurları açısından hayati önem taşıdığını söyledi.

“Vatandaş hem hızlı hem adil karar bekliyor”

Vatandaşların deprem davalarında yalnızca hızlı değil, aynı zamanda adil ve mağduriyeti gideren kararlar beklediğini vurgulayan Kerkez, yargının bu beklentiyi karşılamakla yükümlü olduğunu dile getirdi. Kerkez, deprem dosyalarının toplumsal hassasiyeti yüksek davalar olduğuna dikkat çekti.

Hedef: Vatandaşın hızlı karara ulaşması

Yargının tüm kademelerinin ortak sorumluluğuna işaret eden Kerkez, ana hedefin vatandaşın en kısa sürede adil bir karara ulaşması olduğunu söyledi.

Çalıştayın, Yargıtay ve bölge adliye mahkemeleri arasında “aile içi” bir değerlendirme ortamı sunduğunu belirten Kerkez, katılımcılardan görüş ve eleştirilerini açıkça paylaşmalarını istedi.

Çalıştay 8 Şubat’a kadar sürecek

Açılış konuşmasının ardından program, Yargıtay 6’ncı Hukuk Dairesi Başkanı Mahmut Coşkun’un “Deprem nedeniyle inşaat sözleşmesinden kaynaklanan davalar” başlıklı sunumuyla devam etti. Çalıştayın 8 Şubat’a kadar süreceği bildirildi.