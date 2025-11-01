Zirve yarışında iddialı konuma gelen İzmir ekibi, 11’inci hafta karşılaşmasında yarın Arnavutköy Belediyespor’un konuğu olacak.

Karşılaşma, İstanbul Bolluca Stadı’nda saat 14.00’te oynanacak ve mücadelede Serkan Pınar düdük çalacak.

Üç maçlık galibiyet serisiyle moralli çıkıyor

Son haftalarda yakaladığı çıkışla dikkat çeken Aliağa FK, ligde oynadığı son üç maçını kazanarak 22 puana ulaştı. İzmir temsilcisi, bu performansıyla 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta 3’üncü sıraya kadar yükseldi.

Geçen hafta Türkiye Kupası’nda da başarılı bir sonuç alan sarı-siyahlılar, 1’inci Lig ekibi Serikspor’u mağlup ederek bir üst tura çıkmıştı.

Teknik direktör Polat Çetin: “İstanbul’dan galibiyetle döneceğiz”

Mücadele öncesinde açıklamalarda bulunan Aliağa FK Teknik Direktörü Polat Çetin, takımına olan güvenini dile getirdi.

Çetin, “Oyuncularımın form grafiği yükseliyor. İstanbul deplasmanından üç puanla döneceğimize inanıyorum. Her maç bizim için final niteliğinde” dedi.

Arnavutköy Belediyespor alt sıralardan uzaklaşmak istiyor

Ev sahibi Arnavutköy Belediyespor ise 11 puanla 13’üncü sırada yer alıyor. İstanbul temsilcisi, güçlü rakibi karşısında iç sahada puan ya da puanlar alarak alt sıralardan kurtulmayı hedefliyor.

Zirve yarışında kritik haftalar

Aliağa FK’nın deplasmandan alacağı galibiyet, takımı zirve hattında daha da sağlam bir konuma taşıyacak. Ligde üst sıralardaki puan farkının düşük olması, bu haftaki karşılaşmayı iki takım açısından da büyük önem taşıyan bir hale getirdi.