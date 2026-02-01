Son Mühür- Sadece siyasetin değil ekonominin dengelerini de uzun süre meşgul eden kurultay iptal davası CHP Genel Merkezi'nin beklediği şekilde sonuçlanmıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğa oturmasına kapı aralayacak mutlak butlan tartışmaları yeniden başlayacak gibi görünüyor.

Deniz Baykal'ın A Takımı içinde yer alan Mehmet Sevigen, istinafa taşınan dosyadan mutlak butlan kararı çıkmasını bekleyen isimler arasında yer alıyor.

CHP yönetimi düşer...



''CHP’li Mehmet Sevigen, istinafa taşınan CHP kurultay davasından ‘mutlak butlan’ kararı çıkacağını iddia ediyor'' diyen gazeteci yazar Şamil Tayyar,

''Böyle bir karar çıkarsa CHP yönetimi tümden düşer, önceki genel başkan Kılıçdaroğlu işbaşına gelir.

Olur mu, tahminim yok.'' değerlendirmesinde bulundu.



''İlginçtir.

Öngörülerine itibar ettiğim bir dostum geçen hafta benzer bir iddiayı anlatmıştı bana'' diyen Tayyar,

''Kaynağını sorduğumda ‘Kılıçdaroğlu ekibinden biri’ demişti.

Sevigen’in ifadeleriyle birleştirince Kılıçdaroğlu ekibinin böyle bir ihtimali piyasa tabiriyle satın aldığını anlıyoruz.

Ayrıca, Kılıçdaroğlu’nun etrafında yeni bir hareketliliğin başladığını söyleyebiliriz.



Karar ne zaman çıkar?



Aynı ekip ‘Mart’a kalmaz’ diyor.

İstinaftan ‘mutlak butlan’ kararı çıkar veya çıkmaz bilemeyiz ama karar gününe kadar siyasi tansiyon daha da yükselecek gibi.

İzleyelim, görelim, kim haklı çıkacak?'' mesajı verdi.