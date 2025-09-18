Ziraat Türkiye Kupası 2’nci Tur karşılaşmasında 3’üncü Lig 4’üncü Grup temsilcisi Bornova 1877’ye konuk olan Aliağa FK, sahadan 6-0’lık galibiyetle ayrılarak adını bir üst tura yazdırdı.

Goller peş peşe geldi

Maça hızlı başlayan Aliağa FK, 5’inci dakikada Harun’un golüyle öne geçti. 15’inci dakikada Hasan farkı ikiye çıkarırken, 24’üncü dakikada Ahmet İlhan skoru 3-0’a getirdi. 38’inci dakikada Melik’in kaydettiği golle durum 4-0 oldu. İkinci yarıda üstünlüğünü sürdüren sarı-siyahlılar, 71’inci dakikada İbrahim’in attığı golle skoru 5-0 yaptı. Müsabakada son sözü ise 80’inci dakikada Hakan söyledi ve Aliağa FK sahadan 6-0’lık galibiyetle ayrıldı.

İlk yarıyı 4-0 önde kapatan sarı-siyahlılar, ikinci yarıda da üstünlüğünü koruyarak Bornova 1877’yi deplasmanda farklı yenip Türkiye Kupası’nda yoluna devam etti.

Kaynak: DHA