Son Mühür/Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 12-14 Eylül 2025 tarihlerinde Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde düzenlenen Urban 20 (U20) Başkanlar Zirvesi'ne katılarak İzmir'i temsil etti. New York, Tokyo ve Paris gibi dünyanın önde gelen metropollerinin belediye başkanları ve temsilcilerinin bir araya geldiği bu zirvede, kentler için ekonomik fırsatlar, iklim eylemi, sosyal kapsayıcılık, dijital dönüşüm ve kentsel dirençlilik gibi kritik konular ele alındı. Başkan Tugay, İzmir'de bu alanlarda yürütülen çalışmaları ve çözümleri zirve katılımcılarıyla paylaştı. Zirve süresince, Tugay'a İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve U20 Temsilcisi Prof. Dr. Pınar Okyay da eşlik etti.

Dijital erişim ve gıda güvenliği vurgusu

Başkan Tugay, zirvenin ilk gününde "Eşit Gelecekler İçin Eşit Hızlar: Dijitali Toplum Yararına Kullanmak" başlıklı oturumda konuştu. Konuşmasında, dijital erişimin artık temel bir altyapı ve bir hak olduğunu vurgulayan Tugay, özellikle yaşlı nüfusun dijital çağın dışında kalmaması için İzmir'de hayata geçirilen projeleri anlattı. "Erişim bir ayrıcalık değil, bir haktır" ifadelerini kullanan Tugay, İzmir'deki yaşlıların üretken ve mutlu bir yaşam sürmesi için belediyenin görevine odaklandığını belirtti.

Zirvenin bir sonraki gününde ise "Yerel Eylemden Sistemsel Değişime: Gıda Sistemi Adaletinin Ön Saflarında Kentler" oturumunda söz alan Başkan Tugay, İzmir'deki gıda güvencesi için atılan adımları örneklerle anlattı. İZMAR ve Kent Lokantaları gibi uygulamaların altını çizen Tugay, gıda güvenliğinin en temel insan haklarından biri olduğunu vurgulayarak yerel yönetimlerin bu konuda öncü olması gerektiğini dile getirdi. İklim kriziyle mücadelede bilimin ve tüm tarafların katılımının önemine değinen Tugay, bu konuda İzmir Tarım ve Gıda Konseyi ile COP İzmir deneyimlerini de paylaştı.

Ortak çözümler ve gelecek için iş birliği

Zirvenin kapanış oturumunda U20 Bildirgesi ve kentlerin G20 ile ilişkisi üzerine değerlendirmelerde bulunan Tugay, "Gerçek dirençlilik, dayanışmadan doğar; izolasyondan değil" diyerek birlikteliğin önemine vurgu yaptı. Zirve boyunca belediye başkanları, küresel sorunlara karşı ortak çözüm önerileri geliştirerek, G20 liderlerine sunulacak olan U20 Ortak Bildirisi'nin son halini onayladı. Başkan Tugay, zirve programının dışında Türkiye Cumhuriyeti Pretorya Büyükelçisi Kezban Nilvana Darama Yıldırımgeç ile bir araya geldi ve Güney Afrika'daki Türk iş insanlarıyla temaslarda bulundu. Bu görüşmelerde, İzmir ile Güney Afrika kentleri arasında ticaret ve turizm potansiyellerinin artırılmasına yönelik iş birliği olanakları ele alındı.