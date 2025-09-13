Olay, Karacaoğlan Mahallesi’nde bulunan İzmir Otobüs ve Terminal İşletmeleri’nde (İZOTAŞ) meydana geldi. Terminalde görev yapan temizlik işçisi C.A., rutin temizlik yaptığı sırada tuvalette bir cüzdan buldu.

İçinde döviz ve altın vardı

Cüzdanı kontrol eden işçi, içerisinde döviz ve altın olduğunu fark etti. Yaklaşık 400 bin lira değerindeki para ve ziynet eşyası için C.A. hiç tereddüt etmeden durumu polise bildirdi.

Polis araştırma yaptı

Olay yerine gelen polis ekipleri, cüzdanın sahibini belirlemek için çalışma başlattı. Yapılan incelemede cüzdanın M.S. isimli kişiye ait olduğu ortaya çıktı.

400 bin liralık emanet sahibine teslim edildi

Polisin yönlendirmesiyle cüzdan, altın ve döviz eksiksiz şekilde M.S.’ye teslim edildi. M.S., emeği ve duyarlılığı için temizlik işçisine teşekkür etti.

Örnek davranış takdir topladı

Cüzdanı sahibine ulaştıran temizlik işçisi C.A., hem dürüstlüğü hem de insaniyetli davranışıyla çevresindekilerden takdir gördü. Olay, sosyal medyada da geniş yankı buldu.