Son Mühür- Balıkesir’de bulunan 9. Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan bir eğitim veya görev uçuşu için havalanan F-16 tipi savaş uçağı ile gece saat 00.56 civarında telsiz irtibatı kesildi. Radarda izi kaybolan uçak için bölgede acil arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.

İzmir-İstanbul otoyolu üzerinde bulundu

Yapılan yoğun aramalar sonucunda uçağın, Balıkesir’in merkez ilçesi Karesi’ye bağlı Naipli köyü yakınlarındaki kırsal alana düştüğü tespit edildi. Uçağın düştüğü bölge, İzmir-İstanbul Otoyolu’na yakın bir noktada olduğu için güvenlik gerekçesiyle otoyol bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

Yaşanan bu acı olay üzerine İzmirli siyasetçiler, sosyal medya hesaplarından taziye mesajları yayımlayarak derin üzüntülerini dile getirdiler. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasıyla netleşen acı haberin ardından, her kesimden birlik ve beraberlik mesajları yükseldi.

İşte İzmir siyasetinin önde gelen isimlerinden gelen o taziye mesajları:

Cemil Tugay: "Milletimizin başı sağ olsun"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Balıkesir 9. Ana Jet Üssü'nden kalkan uçağın kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan pilot için taziye mesajı paylaştı. Tugay mesajında, "Kahraman pilotumuza Allah'tan rahmet; ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Mehmet Türkmen’den taziye mesajı

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, görev uçuşu sırasında yaşanan kazanın ardından yayımladığı mesajda, şehit düşen pilotun ailesine ve tüm Türkiye'ye başsağlığı diledi. Türkmen, kahraman askerin kaybından duyduğu üzüntüyü vurguladı.

Nilüfer Çınarlı Mutlu: "Başımız sağ olsun"

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, sosyal medya üzerinden paylaştığı taziye mesajında şehidimizin ismini anarak derin üzüntüsünü paylaştı. Mutlu mesajında, "Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı'na ait F-16 uçağının görev uçuşu sırasında yaşanan kazada şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır dilerim. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.



Ümit Özlale: "Şehidimize Allah’tan Rahmet diliyorum"

İzmir Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özlale, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uçağın görev uçuşu sırasında kaza kırıma uğradığını hatırlatarak, "Şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Aydın Pehlivan: "Silah arkadaşlarına sabır temenni ediyorum"

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, taziye mesajında sadece aileye değil, şehit pilotun omuz omuza görev yaptığı silah arkadaşlarına da sabır diledi. Pehlivan, "Kahraman pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum" diyerek üzüntüsünü paylaştı.

Şebnem Bursalı Aksoy: "Makamı Ali olsun"

İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı Aksoy, kaza kırım haberinin ardından yayımladığı mesajda manevi duygulara vurgu yaptı. Aksoy, "Şehit olan kahraman pilotumuza Allah’tan rahmet; kederli ailesine, silah arkadaşlarına ve aziz milletimize sabır dilerim. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

Bilal Saygılı: "Türk silahlı kuvvetlerimizin başı sağ olsun"

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, paylaşımında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) olan desteğini belirterek, "Aziz milletimizin başı sağ olsun. Şehit olan kahraman pilotumuza Allah’tan rahmet; ailesine ve TSK’ya başsağlığı diliyorum" dedi.

Yaşar Kırkpınar: "Kahraman askerimize Allah'tan rahmet"

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, F-16 uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilot için paylaştığı taziye mesajında, "Şehidimizin makamı ali, mekanı cennet olsun. Ailesine ve milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum" diyerek acıyı paylaştı.

