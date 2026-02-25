İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü soruşturmada Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Europol üyesi ülkelerle adli istinabe süreçleri kapsamında bilgi paylaşımı yapıldı.

Yapılan uluslararası veri alışverişi ve finansal incelemeler sonucunda, suç örgütleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen şüpheliler tespit edildi.

10 ton 250 kilogram uyuşturucuyla bağlantı tespit edildi

Soruşturma kapsamında yürütülen analiz ve saha çalışmaları sonucunda yakalanan şüphelilerin, Türkiye genelinde farklı tarihlerde ele geçirilen 10 ton 250 kilogram uyuşturucu maddenin organizasyonunda rol aldıkları belirlendi.

İzmir dahil 10 ilde eş zamanlı baskın

Operasyon, İstanbul merkezli olarak şu illerde eş zamanlı gerçekleştirildi: Hakkari , Ankara , Bursa , İzmir , Hatay , Mersin , Van , Diyarbakır , Mardin

Milyonlarca liralık mal varlığına el konuldu

Operasyon kapsamında suç gelirlerine yönelik önemli bir darbe vuruldu. Adreslerde yapılan aramalarda: 135 taşınmaz, 47 motorlu araç, 1 ticari araç plakası, 42 şirket ortaklık payı hakkında el koyma kararı uygulandı.

Şüpheliler emniyette

Gözaltına alınan 10 şüpheli, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.