Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Cumhuriyet Meydanı'nda ilçe örgütlerinin ve belediye başkanlarının da katılımıyla çelenk sunum töreni gerçekleştirdi.

Çağatay Güç: Cumhuriyet aynı zamanda ruhtur

CHP milletvekilleri Ednan Arslan, Murat Bakan ve Yüksel Taşkın'ın da katıldığı törende konuşan CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, "Bugün burada Cumhuriyetimizin 102.yılını kutluyoruz. Bu topraklarda özgürlüğün ve halkın iradesinin günüdür. Cumhuriyet yalnızca bir sistem değil aynı zamanda bir ruhtur.

O ruh hala yaşamaktadır. Biz o mirası omuzlayan örgütüz. Bugün burada Cumhuriyet'in kalbi İzmir’deyiz. Halkın emeğiyle aydınlık bir Türkiye'yi yeniden inşaa edeceğiz. Biz buradayız, kurtuluşun kenti İzmir’deyiz, cumhuriyetin nöbetindeyiz." diye konuştu.

Cemil Tugay: İzmir CHP'nin amiral gemisidir

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Bugün büyük bir coşku yaşıyoruz. En içten duygularla CHP örgütünün bayramını kutluyorum. Bizler, yapılmış bir devrimin yıl dönümünü kutluyoruz. Bu rejim kimsesizlerin kimsesi olmaya söz verdi. Ben CHP'li olmaktan büyük bir gurur duyuyorum. Uzun zamandır görmediğim kalabalığı görüyorum. Bunun nedeni elbette ki yeni seçilen il Başkanımız ve yönetimimizdir.

Artık hepimizin odaklanması gereken tek şey önümüzdeki genel seçimlerdir. Biz hazır olacağız. Bundan sonra her bir CHP’linin borcudur, biz önümüzdeki genel seçimde İzmir'den rekor oy çıkaracağız. Hapiste olan tüm yoldaşlarımıza selam olsun. Onlara da adaleti bizim getireceğimizi herkes bilsin. İzmir CHP'nin amiral gemisidir." dedi.