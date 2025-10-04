Son Mühür/ Merve Turan - Yeni yuvalarına kavuşan can dostlarının hayatlarında yarattığı değişimi anlatan hayvanseverler, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde bir araya geldi. Etkinlikte, Efes Selçuk Belediyesi Hayvan Barınağı’ndan köpek sahiplenen vatandaşlar, hem sokak hayvanlarının sıcak bir yuvaya kavuşması hem de toplumda hayvan sevgisinin yaygınlaşması için herkese “barınaktan sahiplenme” çağrısında bulundu.

Belediye, duyarlılıkları ve örnek davranışları nedeniyle hayvanseverlere Teşekkür Sertifikası verirken, sahiplenilen patili dostlar için de küçük hediyeler hazırladı.

“Bana dost oldu”

Barınaktan sahiplendiği köpeğine “Efes” adını veren Emine Sönmez, yaşadığı mutluluğu şu sözlerle paylaştı:

“Barınaktan köpek sahiplendim. Bana dost oldu. Adı Efes, Selçuk’a yakışır bir isim olsun istedim. Çok akıllı ve duygulu bir köpek. 4 Ekim bizler için çok önemli bir gün. Herkesi barınaklardan köpek sahiplenmeye davet ediyorum. Sevgiyle alıp sahip çıkmak her şeyden güzel.”

“Onlara dokunduğunuzda hayat güzelleşiyor”

Barınaktan birden fazla köpek sahiplenen Demet Kaçmaz, hayvanların sadece fiziksel değil duygusal ihtiyaçları olduğuna dikkat çekerek, “Barınaktaki dostlarımızın ilgiye, sevgiye ve şefkate ihtiyacı var. Barınaklar sayesinde aç kalmıyor, susuz kalmıyorlar. Satın almayın, sahiplenin. Onlara dokunduğunuzda hayatınız güzelleşiyor” dedi.

“Belediyemize destek olmalıyız”

Bu yıl iki köpeği birden sahiplendiğini belirten Yakup Şahin ise, “Toplum olarak sahiplenme bilincini yaygınlaştırmalıyız. Aksi halde bu sorunu çözemeyiz. Belediyemiz bu konuda çok emek veriyor, biz de destek olmalıyız. Herkesi 4 Ekim’de bir köpek sahiplenmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Barınaktaki her can için çalışıyoruz”

Efes Selçuk Belediyesi Veteriner Hekimi Mehmet Hür Öztürk, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi:

“Barınağımızda bakıma muhtaç hayvanları sahiplendirmek için gönüllülerimizle birlikte çalışıyoruz. 2025 yılında 52 köpeğimizi sahiplendirerek sıcak bir yuvaya kavuşturduk. Aşılamaları düzenli olarak yapıyoruz. Satın almak yerine barınağımızdan sahiplenin.”

Başkan Sengel: “Küçük bir patinin ardında kocaman bir minnet var”

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, hayvanseverlere teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

“Can dostlarımıza bir yuva ve bir ömürlük sevgi sunduğunuz için hepinize teşekkür ederim. Barınağımızdan bir patili dostu sahiplenmek, sadece onun değil, vicdanlı ve duyarlı bir toplumun da kazanımıdır. Küçük bir patinin ardında kocaman bir minnet var. Sizin gibi sahiplenenler sayesinde daha çok can sıcak bir yuvaya kavuşacak.”

Dayanışma ve sevgiyle büyüyen farkındalık

Efes Selçuk Belediyesi, hem hayvan haklarını korumak hem de sahipsiz hayvanlara sıcak bir yuva bulmak için yürüttüğü çalışmalara devam ederken, vatandaşlardan da bu sürece katılım çağrısı yaptı. Belediye yetkilileri, “Her sahiplenme bir hayat kurtarır” diyerek, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nü sevgi, duyarlılık ve dayanışma mesajlarıyla kutladı.