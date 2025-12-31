Eski Süper Lig hakemi Ali Palabıyık, bahis oynadığı iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilmesinin ardından kamuoyuna kapsamlı bir açıklama yaptı. Palabıyık, kendisine atfedilen bahis faaliyetlerini kesin bir dille reddederken, adının kullanıldığı iddia edilen hesap nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.

TFF: 9 hakem PFDK’ya sevk edildi

TFF, bahis soruşturması kapsamında son 5 yıl içinde hakemlik yapmış ve futbol müsabakalarına yönelik bahis oynadığı öne sürülen 9 ismin PFDK’ya sevk edildiğini açıklamıştı. Bu isimler arasında Ali Palabıyık’ın da yer alması, spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

“Bahis oynamadım” vurgusu

Hakkındaki iddiaların ardından sosyal medya hesabından ayrıntılı bir açıklama yapan Palabıyık, hiçbir şekilde bahis oynamadığını vurguladı. İddiaların kendisine iletilmesiyle birlikte vakit kaybetmeden hukuki süreci başlattığını belirten Palabıyık, savcılığa başvurarak suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Nesine iddiası ve Akbank detayı

Palabıyık, adına Nesine adlı bahis platformunda bir hesap bulunduğu ve bu hesap üzerinden Akbank aracılığıyla para giriş-çıkışı yapıldığı yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı. Akbank’ta adına kayıtlı aktif bir hesabı bulunmadığını belirten Palabıyık, söz konusu bankadaki hesabını yaklaşık 15 yıl önce kapattığını ifade etti.

“Hesap bilgileri tarafıma iletilmedi”

Açıklamasında, Nesine müşteri hizmetleriyle yapılan görüşmelerde kendisine ait olduğu iddia edilen bir hesap bulunduğunun sözlü olarak bildirildiğini aktaran Palabıyık, buna rağmen dekont, para transfer kayıtları, IP adresleri ve cihaz bilgileri gibi hiçbir yazılı belgenin kendisine ulaştırılmadığını belirtti. Bu durumun, iddiaların somut delillerle desteklenmediğini gösterdiğini savundu.

Kişisel verilerim kullanılmış olabilir

Palabıyık, ortaya çıkan tablonun kişisel verilerinin hukuka aykırı şekilde ele geçirilmiş olabileceğine işaret etti. Adı kullanılarak sahte bir hesap açılmış ve finansal işlemler yapılmış olabileceğini dile getiren Palabıyık, bunun yalnızca bireysel bir mağduriyet değil, kamu güvenliği açısından da ciddi bir ihlal olduğunu vurguladı.

“Tüm yasal haklarımı kullanacağım”

Soruşturma sürecini avukatlarıyla birlikte yakından takip ettiğini belirten Ali Palabıyık, adına açıldığı iddia edilen hesabın rızası ve onayı dışında oluşturulduğunu, kendisine aitmiş gibi gösterilen hiçbir işlemin hukuki bağlayıcılığı olmadığını kaydetti. Palabıyık, sürecin sonunda gerçeklerin ortaya çıkacağına inandığını belirterek tüm yasal haklarını kullanacağını ifade etti.

