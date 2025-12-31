Esenyurt’ta gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle bir hırdavat fabrikasında çıkan yangın yaklaşık 7 saattir sürüyor. Yangın, saat 00.30 sıralarında Osmangazi Hadımköy Yolu Caddesi üzerindeki fabrikada başladı ve kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi bölgeye sevk edildi. Yangının yedinci saati geride kalırken, itfaiye ekiplerinin beş ayrı noktadan müdahalesi devam ediyor.

İstanbul Esenyurt'taki yangın son durum

Yangın kısmen söndürülerek kontrol altına alınırken, fabrikanın özellikle bahçe bölümündeki yanma bir süre daha devam etti. Binadaki alevli yanma kontrol altına alınırken, bahçede yaşanan alevlenme ve patlamaların alanda bulunan tüplerden kaynaklandığı belirtildi. Saat 05.30 itibarıyla tüplerin tamamen tükendiği ve patlamaların sona erdiği öğrenildi. Çevrede güvenlik önlemleri sürerken, yangının çıktığı Hadımköy Yolu Caddesi’nde trafik yoğunluğu oluştu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ederken, yetkililer yangına ilişkin inceleme başlattı.