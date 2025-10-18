Son Mühür - Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı, Kalamış’taki Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Toplantıya Kulüp Başkanı Sadettin Saran, eski başkanlar Ali Koç ve Aziz Yıldırım’ın yanı sıra yönetim kurulu ve yüksek divan kurulu üyeleri de katılım sağladı.

Toplantıda konuşan Fenerbahçe’nin eski başkanı Ali Koç, yeni yönetime destek çağrısında bulunarak birlik ve beraberlik mesajı verdi. Kulüp içindeki anlaşmazlıkların son bulması gerektiğini vurgulayan Koç, şu ifadeleri kullandı:

“Yeni yönetimin önünü açmalı ve hep birlikte hareket etmeliyiz. Enerjiyi borç yapılanmasına değil, şampiyonluğa harcayalım. İnşallah Sadettin Başkan önderliğinde şampiyonluk yaşayalım!”

''Fenerbahçelilikleri sorgulansın”

“Biz şampiyon yapamadık, bizden sonra gelen de yapamasın gibi bir düşüncede olmayacağımızın teminatını vermek istiyorum. Bu mantalitede olan Fenerbahçeliler kim olursa olsun, Fenerbahçelilikleri sorgulansın! Biz köstek değil, destek olacağız. Günün sonunda yönetimler değil, Fenerbahçe kazanır. Yaşamadığımız, görmediğimiz desteği Sadettin Saran ve ekibine vereceğiz. Allah yollarını açık etsin, şansları bol olsun. Başarılı olmaları için etraflarında kenetlenmeliyiz. Bu yıkıcı siyaseti bırakalım! Fenerbahçe'nin bindiği dalı kesmeyelim.”