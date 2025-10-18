Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Ekim ayı Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, kulübün simge mekânı Faruk Ilgaz Tesisleri’nde devam ediyor. Toplantıda söz alan Fenerbahçe Denetleme Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, kulübün son mali döneme ilişkin finansal tablolarının henüz tamamlanmadığını açıkladı.

TARİH VERİLDİ

Vodina, 1 Haziran - 31 Ağustos 2025 dönemine ait konsolide finansal tabloların, tüzük gereği 13 bağlı şirketin verilerinin birleştirilmesi gerektiğini belirtti ve bu sürecin henüz tamamlanmadığını ifade ederek, “Bağımsız denetim şirketimiz tarafından raporlar yeniden hazırlanacak ve 25 Ekim 2025’teki Olağanüstü Genel Kurulda yönetim kurulu tarafından üyelerimize aktarılacaktır” dedi.

Yeni başkan Sadettin Saran ve yönetimine başarılar dileyen Vodina, kulübün mali süreçlerinde şeffaflık ilkesinin sürdüğünü vurguladı.

Yapılan ön değerlendirmelere göre, Fenerbahçe Futbol A.Ş., 1 Haziran – 31 Ağustos 2025 döneminde 3 milyar 541 milyon TL gelir, 3 milyar 362 milyon TL gider elde ederek 179 milyon TL dönem kârı açıkladı.

Vodina’nın açıklamaları, kulüp üyeleri tarafından dikkatle takip edilirken, camia gözünü 25 Ekim’de yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısına çevirdi.