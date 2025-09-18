Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçının ardından hakem kararlarına yönelik açıklamaların gündeme gelmesinin sonrasında, bugün yönetim kurulu üyeleriyle birlikte TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşmek için TFF’nin Riva tesislerine geldi.

Fenerbahçe – TFF Görüşmesinin Detayları

Hakem Yönetimleri Masada

Başkan Ali Koç’un TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile hakem yönetimleri hakkında görüşme yapması bekleniyor. Görüşmede, Fenerbahçe’nin hakem kararlarıyla ilgili endişeleri ve çözüm önerilerinin gündeme gelmesi öngörülüyor.