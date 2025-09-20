Son Mühür - A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası'nda rakibi Hollanda ile mücadele etti.
Tarihte bir ilk
Ay-yıldızlı takım, Filipinler'in başkenti Manila'da bulunan Mall of Asia Arena Pasay City Salonu'nda Hollanda’yı 3-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası’nda çeyrek finale yükseldi. Filenin Efeleri, çeyrek finalde Polonya ile Kanada arasındaki maçın kazananıyla karşı karşıya gelecek.
Set sonuçları
1. SET SONUCU: TÜRKİYE 27-29 HOLLANDA
2. SET SONUCU: TÜRKİYE 25-23 HOLLANDA
3. SET SONUCU: TÜRKİYE 25-16 HOLLANDA
4. SET SONUCU: TÜRKİYE 25-19 HOLLANDA
Polonya-Kanada maçının galibiyle karşılaşacağız
Millilerimiz, çeyrek finalde Polonya ile Kanada arasındaki maçın kazananıyla karşı karşıya gelecek. Çeyrek final mücadeleleri 24-25 Eylül tarihlerinde oynanacak. Maçın net tarihi ise ilerleyen günlerde açıklanacak.
Filenin Efeleri kadro
- Pasör: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya
- Pasör çaprazı: Adis Lagumdzija
- Orta oyuncu: Bedirhan Bülbül, Mert Matic, Ahmet Tümer, Yiğit Savaş Kaplan
- Smaçör: Efe Mandıracı, Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit
- Libero: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu