Son Mühür - A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası'nda rakibi Hollanda ile mücadele etti.

Tarihte bir ilk

Ay-yıldızlı takım, Filipinler'in başkenti Manila'da bulunan Mall of Asia Arena Pasay City Salonu'nda Hollanda’yı 3-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası’nda çeyrek finale yükseldi. Filenin Efeleri, çeyrek finalde Polonya ile Kanada arasındaki maçın kazananıyla karşı karşıya gelecek.

Set sonuçları

1. SET SONUCU: TÜRKİYE 27-29 HOLLANDA

2. SET SONUCU: TÜRKİYE 25-23 HOLLANDA

3. SET SONUCU: TÜRKİYE 25-16 HOLLANDA

4. SET SONUCU: TÜRKİYE 25-19 HOLLANDA

Polonya-Kanada maçının galibiyle karşılaşacağız

Millilerimiz, çeyrek finalde Polonya ile Kanada arasındaki maçın kazananıyla karşı karşıya gelecek. Çeyrek final mücadeleleri 24-25 Eylül tarihlerinde oynanacak. Maçın net tarihi ise ilerleyen günlerde açıklanacak.

Filenin Efeleri kadro

Pasör: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya

Pasör çaprazı: Adis Lagumdzija

Orta oyuncu: Bedirhan Bülbül, Mert Matic, Ahmet Tümer, Yiğit Savaş Kaplan

Smaçör: Efe Mandıracı, Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit

Libero: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu