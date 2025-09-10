Son Mühür/ Osman Günden - Çeşme Belediyesi, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının başlamasına günler kala ilçedeki tüm okullarda geniş çaplı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. İlçedeki 27 okulun tamamında yürütülen çalışmalar kapsamında bahçeler, giriş yolları, oyun alanları ve çevre düzenlemeleri titizlikle temizlendi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü koordinesinde yapılan çalışmalarda, okul bahçelerindeki yabani otlar temizlendi, çöp ve atıklar toplandı. Çalışmalar sayesinde öğrencilerin yeni eğitim yılına sağlıklı, hijyenik ve güvenli bir ortamda başlaması sağlandı.

Başkan Denizli: “Çocuklarımız için tüm imkânlarımızı seferber ettik”

Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, “Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onların eğitim hayatına temiz, düzenli ve sağlıklı bir çevrede başlaması için tüm imkânlarımızı seferber ettik. Çeşme’nin 27 okulunda eksiksiz bir şekilde temizlik çalışmaları tamamlandı. Yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilerimize başarılar, öğretmenlerimize kolaylıklar diliyorum” dedi.

Yıl boyu sürecek temizlik çalışmaları

Belediye, eğitim kurumlarının temizliği ve düzenine yönelik çalışmaların yıl boyunca devam edeceğini vurgulayarak, tüm toplumu çevre duyarlılığı konusunda iş birliğine davet etti.