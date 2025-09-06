Son Mühür - Genç yaşta ün kazanan Aleyna Tilki, Pembe Yalanlar programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. ''Her gün pedagoga ifade veriyordum, üç bakanlık ailemin elinden almaya çalıştı" diyen şarkıcı, yoğun sahne temposunun bedelini de şu sözlerle anlattı: "Kas spazmıyla bedenim kilitlendi, günde 17 saat çalışıyordum."

Müzik hayatına 16 yaşında yayımladığı "Cevapsız Çınlama" şarkısıyla adım atan Aleyna Tilki, kısa zamanda geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Henüz küçük yaşta sahneye çıkan sanatçı, kariyerinin başlarında hem hayranlarının yoğun ilgisini çekti hem de yaşının gençliği nedeniyle kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

Tilki, Pembe Yalanlar programında çocuk yaşta şöhretin perde arkasında yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Her gün pedagoga gidip ifade veriyordum. 'Taciz ediliyor musun? Kıyafetleri zorla mı giyiyorsun?' diye sürekli sorgulandım. Üç bakanlık devreye girdi, ailemin elinden almaya çalıştılar. Çocuk esirgeme kurumuna verilmek istendim. Bu süreçte ailem de ben de çok yıprandık."

''Bedeli çok ağır oldu...''

"Günde 17 saat çalışıyordum. Bir gün bedenim tamamen kitlendi, kas spazmı geçirdim. Kolum kalkmıyor, bacağım zor hareket ediyordu. Dinlenmek istediğimde 'hazırlan, devam et' dediler. O an vücudumun artık alarm verdiğini hissettim. Benim tek isteğim şarkı söylemekti. Ama çocuk yaşta ünlü olmanın bedeli çok ağır oldu."

''Taciz edildim...''

"Şoförümün telefonuna ölüm tehditleri geldi. Bazı mekanlarda taciz edildim, kötü sözler duydum. Çocuk yaşta korunamadım. Bunları yaşamak kolay değildi ama ayakta kaldım."