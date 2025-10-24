Olay, dün saat 16.00 sıralarında Bağdat Caddesi Kantarcı Rıza Sokak’ta meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, kaldırımda ailesiyle yürüyen Helvacıoğlu’na, sürücüsünün gidon hakimiyetini kaybettiği motosiklet çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan oyuncu ve eşi yaralanmıştı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapıldı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmişti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan Helvacıoğlu ve eşi, ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilmişti. Kaza ile ilgili polis soruşturma başlattı.

Kaza anları anbean kamerada

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, seyir halindeki motosikletin bir anda kontrolünü kaybederek kaldırıma çıktığı ve Helvacıoğlu ile ailesine çarptığı anlar yer aldı. Görüntülerde çarpışma sonrası çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu da görüldü.

Helvacıoğlu: “Motosiklet bizi kaldırımda biçercesine vurdu”

Kazanın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan İrem Helvacıoğlu, “Öncelikle merak eden, arayan herkese çok teşekkür ederiz.

Trafik kurallarının ihlali sonucu meydana gelen bir kazaya, kaldırımda evimize giderken ne yazık ki biz de maruz kaldık.

Arkamızda seyreden bir araç ile motosikletin çarpışması sonucu savrulan motosiklet, bizi kaldırımda yürürken adeta biçercesine vurdu.”

Helvacıoğlu, kızı Sora’yı kucağında taşıdığı sırada aldığı darbeyle başının üzerine düştüğünü belirterek, “Başıma aldığım darbe sonucu açılan yarama 10-12 dikiş atıldı.

Geçmişte yaşadığım kaza nedeniyle oluşan el sinir hasarım yeniden nüksetti. Eşim Ural ise düşme sonucu sakatlık yaşadı. Tüm bu yaşananlara rağmen en büyük şükür sebebimiz, kızımızı koruyabilmiş olmamızdır”

ifadelerini kullandı.

“Hukuki sürecin kararlılıkla takipçisi olacağız”

Ünlü oyuncu, kazaya neden olanların cezalandırılması için hukuki süreci başlatacaklarını belirterek, “Bu olay, trafikte kurallara uymamanın ne kadar ağır sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha göstermiştir.

Yaşananların cezasız kalmaması ve benzer olayların tekrar etmemesi adına hukuki sürecin kararlılıkla takipçisi olacağız.” demişti.