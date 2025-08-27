İzmir’in Konak ilçesinde bir markete ait kamyon, park halindeyken çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Olay, Eski İzmir Caddesi üzerindeki marketin arka bahçesinde saat 18.00 civarında meydana geldi.

İlk müdahale market çalışanlarından geldi

Henüz yangının çıkış nedeni belirlenemezken, market çalışanları yangını söndürmek için ilk müdahaleyi yangın tüpleriyle yaptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Ekiplerin yaklaşık 45 dakikalık çalışması sonucunda alevler kontrol altına alınırken, kamyonda ciddi maddi hasar meydana geldi. Polis, yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla soruşturma başlattı.