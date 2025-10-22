Son Mühür- Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sezon başında fazla kilolu haliyle eleştirilerin odağında yer almıştı. 14 Ağustos’ta çekilen fotoğraflarda vücudundaki yağ oranı dikkat çeken Icardi, fiziksel durumuyla sosyal medyada da gündem olmuştu.

Antrenmanlardaki son haliyle şaşırttı

Sakatlık döneminde aldığı kiloları nedeniyle eleştirilen golcü futbolcu, son haftalarda formunu yeniden buldu. 20 Ekim’de gerçekleştirilen antrenmanlarda görüntülenen Icardi’nin belirgin şekilde zayıfladığı görüldü. Kısa sürede fit bir görünüme kavuşan yıldız oyuncu, taraftarlardan da tam not aldı.

İki ayda fark yarattı

Yaklaşık iki aylık süreçte düzenli antrenman temposuna dönen Icardi, disiplinli çalışmasıyla dikkat çekti. Galatasaray teknik ekibinin de fiziksel performansından memnun olduğu öğrenildi.

Sosyal medyada gündem oldu

Son antrenmandan paylaşılan fotoğraflar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı Arjantinli forvetin “eski formuna geri döndüğünü” belirtti. Taraftarlar, yıldız oyuncunun bu performansını sahaya da yansıtmasını bekliyor.