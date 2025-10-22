Son Mühür - Suudi Arabistan’da Yusuf Akçiçek fırtınası esti. AFC Şampiyonlar Ligi Batı Grubu’nda Al Hilal, evinde Al Sadd’ı 3-1 yenerek 3’te 3 yaptı ve puanını 9’a çıkardı. Karşılaşmanın en çarpıcı anı ise milli futbolcu Yusuf Akçiçek’in Suudi Arabistan’daki ilk golünü atması oldu.

İlk golünü attı

Fenerbahçe’den Al Hilal’e transfer olan genç savunma oyuncusu Yusuf Akçiçek, maçın 25. dakikasında attığı golle takımını öne geçirdi. Bu gol, Yusuf’un Al Hilal formasıyla kaydettiği ilk gol olurken, karşılaşmanın da dönüm noktası olarak öne çıktı. Şimdiye kadar Al Hilal formasıyla 3 maça çıkan genç stoper, bunların birinde ilk 11’de sahaya çıktı ve gösterdiği performansla teknik ekibin güvenini kazanmaya başladı. 71 bin taraftarın izlediği mücadelede Yusuf’un golü tribünleri ayağa kaldırdı.