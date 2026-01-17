Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ı makamında kabul ettiği görüşmede ortaya çıkan oturma düzenine ilişkin sert eleştirilerde bulundu. Söz konusu toplantıya ait fotoğrafların kamuoyuna yansımasının ardından değerlendirme yapan Arınç, görüntülerin devlet ciddiyeti ve protokol açısından rahatsızlık yarattığını belirterek, yaşananları “izahı güç bir protokol hatası” olarak nitelendirdi.

Arınç, açıklamasında protokolün yalnızca şekli bir mesele olmadığını, devletin egemenliği ve saygınlığının da bir yansıması olduğunu vurguladı. Benzer örneklerin geçmişte de kamuoyunda tepki topladığını hatırlatan Arınç, bu tür görüntülere karşı hassasiyet gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

Arınç’ın açıklamalarının tamamı şöyle:

Son günlerde Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarımız ile ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın yer aldığı toplantıya ilişkin servis edilen fotoğrafları dikkatle takip ediyorum. Görüntüde büyükelçinin adeta toplantının başkanı konumunda yer alması kamu vicdanında rahatsızlık oluşturmuştur.

Devlet hayatında protokol ve temsil, yalnızca şekil değil, aynı zamanda egemenliğin ve saygınlığın da göstergesidir. Bu tür görüntüler ilk defa yaşanmıyor. 2012 yılında Afyon’da 25 askerimizin şehit olduğu büyük patlamanın hemen ardından, dönemin valisinin Genelkurmay Başkanı’na makamında hediye takdim ettiği fotoğraf kamuoyunda nasıl tepkiyle karşılandıysa; geçmişte İsrail’de büyükelçimizin bilinçli şekilde aşağı koltukta oturtulması da diplomatik bir saygısızlık olarak tarihe geçmiştir.

Bugün ortaya çıkan tablo da benzer şekilde izahı güç bir protokol hatasıdır. Sayın Barrack, Başkan Trump tarafından özel görevlerle görevlendirilmiş olabilir; ancak nihayetinde ABD’nin Ankara Büyükelçisidir ve statü olarak diğer ülkelerin büyükelçilerinden farklı değildir. Bir büyükelçinin, Milli Savunma Bakanı ve kuvvet komutanlarıyla yapılan bir toplantıda amir veya başkan pozisyonunda görünmesi devlet ciddiyetiyle bağdaşmaz.

Eğer böyle bir uygulama teamül haline getirildiyse derhal gözden geçirilmelidir. Bu tür toplantılara Milli Savunma Bakanı başkanlık etmeli, temsil makamı açık ve tartışmasız şekilde devletimizin en üst askeri ve siyasi yetkililerinde olmalıdır. Eşit düzeyli bir görüşme söz konusuysa da oturma düzeni buna göre belirlenmelidir.

Devletimizin itibarı, protokoldeki küçük gibi görünen ayrıntılarda gizlidir. Hassasiyet gösterilmesi gerektiğine inanıyorum.”