Son Mühür - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. 30 Ağustos’un milletimizin bağımsızlık ve özgürlük tutkusunun en büyük destanı olduğunu vurgulayan Başkan Dutlulu, bu zaferin Türk milletinin hiçbir zaman esareti kabul etmeyeceğinin en güçlü göstergesi olduğunu ifade etti.

“30 Ağustos, birlik ve beraberliğimizin simgesidir”

Başkan Dutlulu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, kahraman ordumuzun azim ve kararlılıkla yazdığı 30 Ağustos Zaferi, sadece askeri bir başarı değildir. Bu zafer, milletimizin vatan sevgisini, özgürlük tutkusunu ve bağımsız yaşama iradesini tüm dünyaya ilan ettiği, birlik ve beraberliğimizin en güçlü nişanelerinden biridir. Bugün bize düşen görev, bu büyük mirası ve Cumhuriyetimizi aynı kararlılıkla yaşatmak, gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmaktır.”

“Bu yıl konser yerine anlamlı etkinlikler”

Merhum Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in vefatı nedeniyle bu yıl büyük konserler düzenlemeyeceklerini belirten Dutlulu, “Zafer Bayramı coşkusunu zeybek gösterileri, şiir dinletileri ve film gösterimleriyle hep birlikte yaşayacağız” dedi.

Fener Alayı’na davet

Başkan Dutlulu, 30 Ağustos Cumartesi akşamı saat 20.00’de Hakkı İplikçi Parkı’ndan başlayacak ve Cumhuriyet Meydanı’nda sona erecek Fener Alayı yürüyüşüne tüm Manisalıları davet ederek, “Meşalelerimizle, bayraklarımızla, marşlarımızla Zafer’in ışığını hep birlikte taşıyalım” ifadelerini kullandı.

“Minnet ve saygıyla anıyoruz”

Mesajının sonunda tüm kahramanları rahmetle andığını belirten Dutlulu, “Bağımsızlık ve özgürlük mücadelemizin zaferle taçlandığı 30 Ağustos Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümünde, bizlere tam bağımsız bir vatan emanet eden başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kahramanlarımızı minnet, saygı ve rahmetle anıyorum” dedi.