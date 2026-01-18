Türk tenisi, Avustralya Açık kortlarında unutulmaz bir güne tanıklık etti. Sezonun ilk grand slam turnuvasında boy gösteren milli sporcumuz Zeynep Sönmez, ilk tur mücadelesinde Rus rakibi Ekaterina Alexandrova karşısında muazzam bir geri dönüşe imza attı. Melbourne Park’ta oynanan karşılaşmada, dünya sıralamasının 112. basamağında yer alan temsilcimiz, klasmanın 11 numaralı seribaşı Alexandrova’yı 2-1 mağlup ederek adını ikinci tura yazdırdı. Bu galibiyet, sadece bir tur atlama başarısı değil, Türk tenis tarihinin en prestijli sayfalarından biri olarak kayıtlara geçti.

İmkansızı başaran ilk set

Henüz 23 yaşında olan milli raketimiz için maç, aslında oldukça zorlu bir atmosferde başladı. Geçtiğimiz yıl Wimbledon'ın üçüncü turunda mağlup olduğu güçlü rakibi karşısında ilk sete istediği gibi başlayamayan Zeynep, 5-2 geriye düştü. Ancak pes etmeyen karakterini kortta sergileyen Sönmez, Alexandrova’nın iki set puanı kullanmasına izin vermeyerek oyuna tutundu. Üst üste aldığı oyunlarla momentumu tamamen lehine çeviren genç tenisçi, seti 7-5 kazanarak psikolojik üstünlüğü eline geçirdi.

Mücadele dozu yüksek karşılıklı hamleler

Karşılaşmanın ikinci seti, Zeynep Sönmez’in servis kırarak başlamasıyla oldukça umut verici bir tempoda ilerledi. Milli sporcumuz bu bölümde 3-1’lik avantaj yakalasa da tecrübeli Rus tenisçi Alexandrova kısa sürede toparlanmayı başardı. Oyun disiplininden kopmayan ve servis oyunlarında etkili olan Rus raket, peş peşe bulduğu sayılarla seti 6-4 kazanarak maçı final setine taşımayı bildi. İzleyenleri ekran başına kilitleyen bu eşleşme, her iki sporcunun da dayanıklılık sınırlarını zorladığı bir fiziksel savaşa dönüştü.

2 Saat 37 dakikalık inanılmaz final ve tarihi rekor

Karar setinde skor tabelası 3-0 Alexandrova lehine döndüğünde, Melbourne kortlarında umutlar azalmaya başlamıştı. Ancak Zeynep Sönmez, yaklaşık 15 dakika süren ve maçın kırılma noktası olan altıncı oyunun ardından skoru eşitlemeyi başardı. Servislerin karşılıklı olarak kırıldığı nefes kesen final anlarında soğukkanlılığını koruyan Zeynep, 5-4 öne geçti. Dördüncü maç puanında hata yapmayan temsilcimiz, seti 6-4, 2 saat 37 dakika süren bu dev randevuyu ise 2-1 kazanmayı başardı. Bu zaferle birlikte Zeynep Sönmez, Avustralya Açık ana tablosunda teklerde maç kazanan ilk Türk kadın tenisçi unvanını elde ederek tarihe geçti. Milli gururumuz, ikinci turda Anna Bondar ile Elizabeth Mandlik arasındaki eşleşmenin kazananıyla korttaki yerini alacak.