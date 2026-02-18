Ligin ikinci yarısında her iki takım da istikrarlı bir grafik yakalamaya çalışıyor. Alanyaspor, son haftalarda dalgalı bir performans sergilerken Başakşehir de Avrupa kupası yarışını sürdürmek adına puan kaybetmek istemiyor. İşte Alanyaspor Başakşehir maçına dair tüm detaylar.

Alanyaspor Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta?

Alanyaspor - Başakşehir maçı 21 Şubat 2026 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma Alanya Oba Stadyumu (GAİN Park)'nda gerçekleşecek. Müsabakanın başlama saati ve yayın kanalı TFF tarafından açıklanan haftalık program doğrultusunda netleşecek. Maçın beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor.

İki takımın sezon performansı nasıl?

Başakşehir, Çağdaş Atan yönetiminde sezona umutlu başladı. Nuri Şahin'in takımın başına geçmesiyle kadro yapısında değişiklikler yaşanan turuncu-lacivertliler, ligde üst sıralarda yer almayı sürdürüyor. 22. hafta itibarıyla 33 puanla 6. sırada bulunan İstanbul ekibi, Avrupa kupası hedefini canlı tutuyor.

Alanyaspor ise Akdeniz'de zorlu bir sezon geçiriyor. Son haftalarda galibiyete hasret kalan turuncu-yeşilliler, iç sahada aldığı sonuçlarla toparlanmak istiyor.

İki takım arasındaki istatistikler

Alanyaspor ile Başakşehir, Süper Lig tarihinde şu ana kadar 18 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 7'sini Başakşehir, 5'ini Alanyaspor kazanırken 5 mücadele de beraberlikle sonuçlandı. Toplam 44 gol atılan karşılaşmalarda turuncu-lacivertliler 24, Akdeniz temsilcisi ise 20 gol kaydetti.

Bu sezonun ilk yarısında oynanan maçta Alanyaspor, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda rakibini 4-2 yenerek dikkat çekici bir deplasman galibiyeti almıştı. Turuncu-yeşilliler, rövanş maçında da bu üstün performansı sürdürmek istiyor.

Başakşehir'de eksik ve cezalı oyuncular

Başakşehir'de sakatlıkları bulunan Leo Duarte ve Christopher Operi'nin maç kadrosundaki durumu merak konusu. Sarı kart ceza sınırında bulunan oyuncuların durumu da teknik ekibin tercihlerini etkileyebilir. Polonyalı golcü Krzysztof Piatek, bu sezon Süper Lig'de sergilediği performansla takımın en önemli silahı konumunda.

Alanyaspor'da son durum

Alanyaspor, ligin son haftalarında yaşadığı puan kayıplarının ardından toparlanma arayışında. Akdeniz ekibi, ev sahibi avantajını kullanarak taraftarının önünde galip gelmek ve sıralamada yukarı tırmanmak istiyor.

Süper Lig 23. hafta maç programı

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında dikkat çeken diğer karşılaşmalar şöyle sıralanıyor:

20 Şubat Cuma: Rizespor - Kocaelispor

21 Şubat Cumartesi: Eyüpspor - Gençlerbirliği, Alanyaspor - Başakşehir, Konyaspor - Galatasaray

22 Şubat Pazar: Kayserispor - Antalyaspor, Gaziantep FK - Trabzonspor, Fatih Karagümrük - Samsunspor, Beşiktaş - Göztepe

23 Şubat Pazartesi: Fenerbahçe - Kasımpaşa