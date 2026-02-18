Son Mühür - Galatasaray’ın, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus’u 5-2 mağlup etmesinin ardından tur ihtimalleri yeniden güncellendi. Sarı-kırmızılı ekip, dev galibiyetin ardından rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde play-off turu ilk karşılaşmalarının tamamlanmasıyla birlikte üst tura yükselme olasılıkları yeniden hesaplanırken, RAMS Park’taki farklı skor Galatasaray’ın tur kapısını büyük ölçüde araladı. Football Meets Data’nın güncel simülasyonlarına göre Galatasaray’ın son 16 turuna kalma ihtimali yüzde 86 olarak açıklanırken, İtalyan temsilcisinin şansı yüzde 14 seviyesinde kaldı.

Diğer eşleşmelerde oranlar nasıl?

PSG: Yüzde 96

Real Madrid: Yüzde 90

Borussia Dortmund: Yüzde 87

Galatasaray: Yüzde 86

Juventus: Yüzde 14

Atalanta: Yüzde 13

Benfica: Yüzde 10

Monaco: Yüzde 4