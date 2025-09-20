Antalya’nın Alanya ilçesi Demirtaş Mahallesi Kocaoğlanlı mevkiinde saat 12.30 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, orman ekipleri ve söndürme araçları sevk edildi.

Havadan helikopter ve yangın söndürme uçakları, karadan ise itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangının büyümesini engellemeye çalışıyor. Bölgedeki rüzgar ve sıcak hava nedeniyle yangının kontrol altına alınması için çalışmalar yoğun şekilde sürdürülüyor.

Yetkililer, yangının çıkış nedeni hakkında henüz bilgi vermezken, vatandaşlardan ormanlık alanlardan uzak durmaları ve ekiplerin çalışmalarına engel olmamaları istendi.