Gazipaşa’nın Koru Mahallesi’nde, doğal yollarla oluşmuş ve halk arasında “doğal havuzlar” olarak bilinen alanlar, ziyaretçilerine serinleme ve yüzme imkânı sunuyor. Karayla denizin birleşim noktasında yer alan ve yalıtaşı formasyonlarıyla şekillenen bu havuzlar, doğallığını korumasıyla dikkat çekiyor.

Hafta sonu yoğunluğu

Özellikle eğitim-öğretim dönemi başlamadan önceki son hafta sonunda, aileler çocuklarıyla birlikte buraya gelerek temiz ve berrak suda yüzmenin keyfini çıkardı.

Ziyaretçilerden övgü

Bölgeye gelen Mustafa Mustafaoğulları, “Burası Gazipaşa’nın en gözde yerlerinden birisi. Temiz kalmış, bozulmamış. Taş kesinti olarak da biliniyor” diyerek bölgenin önemini vurguladı.