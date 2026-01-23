Son Mühür/Merve Turan- AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, kentte etkili olan yağışların ardından yaşanan su baskınları ve ulaşımda meydana gelen aksamalarla ilgili açıklama yaptı. Kaya, İzmir’de yağmurun günlük yaşamı olumsuz etkileyen bir unsura dönüştüğünü belirterek altyapı eksikliklerine dikkat çekti.

“Yağmurda dışarı çıkmak risk haline geldi”

Kaya, yağışlı havalarda hem yayaların hem de sürücülerin zor durumda kaldığını ifade etti. Yağmur sırasında yolların ve sokakların suyla dolduğunu dile getiren Kaya, görünmeyen çukurlar, ani su birikintileri ve araçlarda meydana gelen arızaların vatandaşlar için ciddi risk oluşturduğunu söyledi.

“Sorunun temelinde yetersiz altyapı var”

Açıklamasında altyapı sistemlerinin kentlerin büyümesine paralel olarak yenilenmesi gerektiğini vurgulayan Kaya, nüfus artmasına rağmen suyu taşıyan hatların aynı kaldığını savundu. Bu nedenle hafif yağışlarda dahi suyun tahliye edilemediğini belirten Kaya, altyapının yer altındaki karmaşık yapısına dikkat çekti.

“Yağmur suyu kanalları ihtiyacın çok gerisinde”

İzmir’de olması gereken yağmur suyu ayrıştırma kanalı uzunluğunun yaklaşık 5 bin kilometre olduğunu ifade eden Kaya, mevcut uzunluğun ise 850 kilometre seviyesinde kaldığını söyledi. Bu durumun her yağışta cadde ve sokakların su altında kalmasına neden olduğunu dile getirdi.

Çözüm önerileri sıralandı

Kaya, altyapı sorunlarının çözümü için kapsamlı bir yenileme sürecine ihtiyaç olduğunu belirtti. Yağmur suyu ayrıştırma kanallarının tamamlanması, mazgalların kapasitelerinin artırılması ve altyapının baştan sona ele alınması gerektiğini ifade etti.

“Yağmur nimet olmalı, tehdit değil”

Açıklamasının sonunda yağmurun modern kentlerde hem su tahliyesini sağladığını hem de barajların dolmasına katkı sunduğunu hatırlatan Kaya, İzmir’de ise altyapı yetersizliği nedeniyle yağmurun sokakları doldurduğunu söyledi. Altyapı yatırımlarının tamamlanmasıyla birlikte yağmurun İzmir için korkulan değil, kenti rahatlatan ve barajları besleyen bir unsur haline geleceğini kaydetti.